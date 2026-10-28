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ВТБ: продажа залоговых авто выросла в 2 раза

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спрос россиян на залоговые автомобили, реализуемые ВТБ, за 9 месяцев 2026 года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Для более эффективного продвижения банк расширяет каналы продаж: c октября залоговые автомобили экспонируются на Дром.ру — одной из крупнейших российских площадок по продаже автомобилей, спецтехники и запчастей.

Чаще всего в сегменте залоговых автомобилей покупатели выбирают Lada: на эту марку приходится четверть сделок. Далее следуют KIA (14%), Hyundai (12%), Volkswagen (10%) и Chery (7%).

Средняя цена реализованных автомобилей составила от 0,5 до 1 млн рублей — на этот диапазон пришлось 38% сделок. 27% автомобилей было продано дешевле 500 тыс. рублей, 19% — в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей и 11% — от 1,5 до 2 млн рублей.

ВТБ реализует залоговые автомобили на трех крупнейших автомобильных площадках — Авто.ру, Авито.Авто и Дром.ру, а также на собственном сервисе КомиссиON. Мультиканальная модель позволяет учитывать специфику аудитории площадок в разных регионах: в частности, Дром.ру обладает высоким охватом в восточной части России.

Появление предложений ВТБ на Дром.ру вызвало заметный интерес аудитории: за первые 9 дней объявления получили более 160 тыс. просмотров, а почти 5,5 тыс. пользователей добавили их в избранное.

"Рост спроса на залоговые автомобили отражает интерес покупателей к сегменту: такие автомобили продаются по привлекательным ценам, при этом сделки проходят в прозрачном формате. Мы видим, что аудитория стала активнее пользоваться онлайн-площадками для поиска и покупки таких активов. Поэтому для банка важно присутствовать там, где сосредоточен спрос, и обеспечивать единый удобный сценарий покупки независимо от площадки. Расширение каналов продаж помогает быстрее находить покупателей и сокращать срок реализации непрофильных активов", — отметил Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ.

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