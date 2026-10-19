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Сбер перевел обслуживание кредитных продуктов для розничных клиентов на российское ПО

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер в рамках программы импортозамещения завершил масштабный перевод систем, в которых хранятся и обрабатываются данные по кредитным продуктам розничных клиентов. Вместо зарубежной системы управления базами данных теперь используется российская Platform V Pangolin DB от СберТеха. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологий" Сбербанка Кирилл Меньшов в рамках конференции ГигаКонф для инженеров.

На новую платформу перевели все ключевые процессы: создание кредитного договора и договоров обеспечения, выдачу кредита и обслуживание, формирование резервов, работу с проблемной задолженностью, секьюритизацию и подготовку отчетности.

Специалисты перенесли более 100 терабайт данных. Информация теперь распределяется между несколькими независимыми сегментами - шардами. Такая архитектура дает возможность изолировать потенциальные сбои.

"Сбер завершил миграцию систем, в которых хранятся и обрабатываются данные по кредитным продуктам розничных клиентов, с зарубежного решения на отечественное - СУБД от СберТеха. Это один из ключевых этапов нашей стратегии импортозамещения. Отдельное внимание при миграции Сбер уделил сохранности данных и непрерывности работы сервисов. Теперь на новой платформе выдача потребительского кредита стала в три раза быстрее, а время работы централизованных процессов погашения сократилось на 20%. На всех этапах перехода на новую платформу клиенты продолжали пользоваться всеми привычным и сервисами банка", - рассказал Кирилл Меньшов.

"Сегодня импортозамещение - не просто необходимость, но и драйвер для развития бизнеса, - отмечает генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев. - Это подтверждают проекты наших заказчиков. Например, в Сбере на Platform V Pangolin DB уже построены многие высоконагруженные сервисы, которыми пользуются миллионы клиентов банка. Продукт актуален для рынка благодаря корпоративному уровню безопасности и производительности, а также новым возможностям по работе с ИИ и оптимальному хранению данных".

Гид потребителя

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