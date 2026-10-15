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Александр Ведяхин: "Предлагаемые меры позволят высвободить до 4 трлн рублей на развитие электроэнергетики" Сбер открыл бесплатную регистрацию на финал IV Киберспортивного турнира Рост рынка сбережений населения в России составил 2% ОТП Банк вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными Bankiros.ru ВТБ — участник программы льготного кредитования промышленной роботизации

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Александр Ведяхин: "Предлагаемые меры позволят высвободить до 4 трлн рублей на развитие электроэнергетики"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил модератором делового завтрака "Энергия нового дня: цена будущего" с участием производителей и поставщиков электроэнергии. Дискуссия состоялась на Российской энергетической неделе.

В деловом завтраке приняли участие заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак; председатель правления АО "Системный оператор Единой энергетической системы" Фёдор Опадчий; председатель наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина; генеральный директор Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли Сергей Малинин; генеральный директор АО "Силовые Машины" Алексей Подколзин; заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО "Россети" Алексей Мольский; председатель Наблюдательного совета Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Владимир Тупикин и председатель правления Ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров.

Как отметил Александр Ведяхин, сегодня российская электроэнергетика проходит масштабную трансформацию. К 2042 году планируется построить 88,5 ГВт новых энергомощностей, модернизировать ещё 64 ГВт, а также ввести в эксплуатацию 13 тыс. км линий электропередач. Совокупные инвестиции в электроэнергетическую инфраструктуру оцениваются в 57 трлн рублей, из которых 40 трлн пойдут на развитие генерации, а 17 трлн — на электросети.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Выполнение этого плана идёт с отставанием. 4,9 гигаватта в год нам необходимо строить, чтобы соответствовать генеральной схеме. Но за 2025 год построено всего 0,9 гигаватта. 50% проектов модернизации ТЭС идёт с задержками. Средний срок задержки — от одного года до двух лет. Стоимость электроэнергии растёт опережающими темпами. В два-три раза увеличились капитальные затраты на строительство ТЭС за последние несколько лет. И конечная цена электроэнергии для промышленных потребителей только в 2025 году выросла на 17%".

Важная задача — определить, на каких этапах возникают ключевые узкие места, которые сильнее всего влияют на сроки реализации генсхемы и стоимость энергии, и понять, как их влияние нивелировать, рассказал Александр Ведяхин. Для этого надо проанализировать весь путь создания каждого нового киловатта — от оценки потребностей, проектирования, поиска источников финансирования и подрядной организации до строительства, подключения к сетям и запуска в работу. Голосование в аудитории показало, что чаще всего такими узкими местами становятся привлечение финансирования, поставка оборудования и само строительство.

Чтобы улучшить финансирование электроэнергетики, Александр Ведяхин предложил снизить риск-веса по проектам с гарантированной доходностью, отменить учёт объёма финансирования данных проектов при расчёте макронадбавок и расширить перечень инструментов снижения риск-весов для банков иными механизмами помимо поручительства (спонсорство, опцион на цессию, кумулятивный перевод долга).

Перечисленные меры снизят давление на капитал банков, что позволит привлекать больше финансирования, подчеркнул топ-менеджер Сбера. Что особенно важно, применение таких мер не является прямой финансовой поддержкой отрасли, они находятся в плоскости регулирования методологии Банка России. Сейчас эти инициативы обсуждаются с регулятором.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Такие инициативы позволят на горизонте до 2030 года снизить ставку финансирования на 0,7 процентных пункта от текущей, что эквивалентно экономии до 20 миллиардов рублей в год на процентных платежах. То есть до 2030 года на сэкономленные деньги можно построить ещё одну ТЭЦ. В текущих ценах это будет порядка 200–250 мегаватт, чего хватит для энергоснабжения небольшого города. Также меры позволят дополнительно высвободить на горизонте до 2030 года до 4 триллионов рублей банковского капитала, который может быть направлен на финансирование новых проектов в электроэнергетике".

Форум "Российская энергетическая неделя" — главное событие в сфере энергетики и ключевая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса.

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