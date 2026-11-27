ВТБ модернизирует спортивную инфраструктуру Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). До 2029 года 11 спортивных залов ЦСКА в восьми регионах России оснастят современными инклюзивными тренажерами для занятий адаптивным спортом. Новое оборудование позволит заниматься спортом и восстанавливаться военнослужащим, участникам специальной военной операции, спортсменам и посетителям с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Переоборудование пройдет в Запорожской, Самарской, Смоленской, Владимирской, Калининградской областях, Камчатском крае, Хакасии и Москве. В каждом зале будет установлено более 30 крупных тренажеров, не считая дополнительного оборудования (штанги, гантели, мячи и др). Воспользоваться обновлённой инфраструктурой смогут также и другие посетители спортивных залов клуба.

"Для ВТБ развитие спортивной инфраструктуры — часть долгосрочной программы поддержки спорта. Вместе с ЦСКА мы создаем в залах единую безбарьерную среду: инклюзивные тренажеры будут рассчитаны на занятия адаптивным спортом, что позволит обеспечить психологическую, физическую и социальную адаптацию людей с инвалидностью. Оборудование для залов подбирается так, чтобы рядом могли тренироваться как профессиональные атлеты, так и любители. Наша задача — создать в регионах качественные условия для регулярных занятий спортом", — отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

"ЦСКА — не просто площадка для турниров, а центр компетенций адаптивного спорта. В клубе есть учебно-тренировочная база, тренерский состав, профильное отделение, система сборов и подготовки спортсменов к всероссийским и международным соревнованиям. За три года адаптивные спортсмены, тренирующиеся в ЦСКА, завоевали 46 медалей на шести соревнованиях Международного совета военного спорта (CISM). Более 70 военнослужащих вошли в состав параолимпийских сборных страны", — прокомментировал Артем Громов, начальник Центрального спортивного клуба Армии.

Поддержка спорта — одно из ключевых направлений социальной и спонсорской деятельности ВТБ. Поддерживая профессиональный спорт и популяризируя здоровый образ жизни, ВТБ реализует программу "Спортивная страна". Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам крупных соревнований (включая Единую лигу ВТБ, спортивное общество "Динамо", команду "КАМАЗ-мастер", Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики и Федерацию спортивной гимнастики России).