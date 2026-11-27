Самара на несколько дней стала одной из главных площадок российского синхронного катания. С 26 по 29 ноября проходят первый этап Кубка России и несколько всероссийских соревнований, объединивших 50 команд из 17 регионов. Особенность турнира — выступления в формате "Синхро-9", который впервые включат в программу зимних Олимпийских игр в 2030 году.

Соревнования принимает спортивно-концертный комплекс "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого". Программа объединила четыре старта: первый этап Кубка России по синхронному катанию, всероссийские соревнования "Самарочка", физкультурное мероприятие "Самарочка" среди юношей и девушек и второй этап всероссийского мероприятия "Новое поколение".

На лед выходят команды разных уровней подготовки — от спортсменов второго спортивного разряда до мастеров спорта России. В числе участников — коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Оренбургской, Свердловской, Липецкой и других областей. Самарскую область в заявочном списке представляют, в частности, команды "Твинкл Айс", "Ангелы", "Жемчужина юниоры", "Элегия" и "Жемчужина".

Отдельное внимание на турнире привлекает "Синхро-9" — новый формат синхронного катания, который изменит представление об этой дисциплине. В отличие от привычного формата с большим составом команды, здесь на лед выходят девять фигуристов и один запасной. Соревнование строится на квалификации и поединках между командами, а в олимпийской версии предусмотрены раунды на выбывание.

Решение включить "Синхро-9" в программу зимних Игр 2030 года во Французских Альпах Международный союз конькобежцев объявил в июле 2026 года. Это станет первым олимпийским появлением синхронного катания: раньше спортсмены этой дисциплины не боролись за медали зимних Олимпийских игр.

Для нового формата самарский турнир — возможность увидеть, как команды осваивают дисциплину, которой предстоит выйти на олимпийскую арену. Выступления "Синхро-9" запланированы на 28 и 29 ноября. В субботу пройдут квалификация и поединки, в воскресенье — короткая и произвольная программы, после которых наградят победителей.