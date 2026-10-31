Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону"

В своем девятом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" — 29:42 (13:19).

В августе на домашней Спартакиаде тольяттинки дали нешуточный бой действующим чемпионкам. Та встреча, помимо жаркого сценария, запомнилась еще и травмами двух наших основных игроков, что ощутимо подорвало боеспособность коллектива. Причем Дарья Милова не играет до сих пор. Правда, она уже, как говорится, на подходе и освобождение от поездки в Ростов получила больше по суеверным соображениям. Но независимо от этого надежда на интригующий сюжет отчетной встречи имела место быть. Однако прожила всего полтайма. В начале поединка "Лада" действовала дерзко и напористо. Она трижды выходила вперед, хотя хозяйки ростовской арены всякий раз почти моментально отыгрывались.

Удивили гости на начальном отрезке как минимум дважды. Елизавета Малашенко — тем, что второй из двух своих первых точных "выстрелов" (жаль, что за весь матч единственных) осуществила "небросковой" левой рукой. А Яна Жилинскайте — уже самим фактом выхода на реализацию пенальти, который пробивала после почти четырехлетней (!) паузы. Причем тогда (7 ноября 2022 года в домашнем матче с китайским "Феником") она сделала это неудачно. А вообще в ее активе всего два результативных семиметровых за всю карьеру в тольяттинском клубе, и оба Яна на себя записала давным-давно — в сезоне 2011/12 годов.

Повторение того мини-рекорда состоялось сегодня на самом экваторе первого тайма, когда новоиспеченная штатная пенальтистка "Лады" второй раз оказалась точна на семиметровой отметке. Тем самым наш капитан довел до минимума преимущество ростовчанок, которые горячо стремились уже обозначенное в те минуты лидерство во что бы то ни стало укрепить (11:10). Увы, по иронии судьбы именно с того момента гости вошли в атакующий ступор, который продлился почти десять минут, пока Екатерина Терлецкая не взяла игру на себя. Хозяева до ее долгожданного успешного прорыва пять раз поразили нашу сетку, установив комфортный гандикап в шесть мячей, который сохранился к антракту. К слову, Жилинскайте перед голом Кати свой третий "семерик" не реализовала и к "точке" с той минуты перестала подходить.

Решительнее всех на старте второй половины была настроена на погоню та же Терлецкая, которая забила все три наших первых после перерыва гола. Третий был с пенальти. Но четвертый ее "выстрел" кряду вышел чересчур самонадеянным. Цели дальний бросок не достиг. И тайм-аут Владимира Полетаева при счете 23:16 был неотвратим. Следующий тоже не заставил себя долго ждать: через шесть минут ростовчанки довели свой перевес до десяти мячей. Однако этим не насытились. Вообще в атаке они практически не получали должного отпора от тольяттинской защиты. Да и вратари волжанок были сегодня явно не в ударе.

Справедливости ради, впрочем, стоит подчеркнуть, что для Дарьи Сёминой, которая заменила в нашей "рамке" повредившую пару недель назад голеностоп Юлию Кунцевич, это был премьерный матч в сезоне после августовской травмы. Первый свой сегодняшний сэйв она совершила лишь на 46-й минуте, выиграв ближнюю дуэль у Анастасии Шавман, а второй — на предпоследней, отразив пенальти от Юлии Бабенко. Как говорится, начальные штрихи в картине по восстановлению былых кондиций сделаны. Свою привычную форму Даша еще наверняка наберет. А с возвращением на площадку ее тезок Миловой и Ерёминой, которая уже третью неделю лечит большой палец на бросковой руке, и наше нападение должно воспрянуть духом. Только вот над чрезмерно шаткой обороной тренерскому штабу голову еще предстоит серьезно поломать.

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — "Лада" (Тольятти) — 42:29 (19:13). Ростов-на-Дону. Дворец спорта. Семиметровые: 4/3-8/6. Штраф: 4-8 мин. Судьи: Герасимова, Затонская (обе — Волгоград).

"Ростов-Дон": Рябцева (2/19=10%), Ясницкая (8/20=40%); Сень, Бессалая — 4, Шапошникова — 1 (2 мин.), Левша — 2, Баландина, Кишко — 6/1, Шавман — 4/1, Таженова — 6, К. Кожокарь — 4/1, Бабенко — 4, Кайнарова — 3, Амельченко — 2 (2 мин.), Зеленкова — 5, Черненко — 1.

"Лада": Каюмова (5/30=16%), Сёмина (2/19=10%); Жилинскайте — 3/2, Матюхина — 1, Локян (2 мин.), Филина — 1, Дмитриева — 4/2, Терлецкая — 6/2, Шмонина — 2, Рожкова, Малашенко — 2 (4 мин.), Мокат — 4 (2 мин.), Беспалова — 3, Рахмаева, П. Кожокарь — 2, Марьевская — 1.