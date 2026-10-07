Самарские велогонщики стали призерами Кубка и первенства России по маунтинбайку

В Геленджике завершились соревнования по маунтинбайку: участники разыграли медали второго этапа Кубка России и первенства страны в дисциплине "гонка в гору".

Елизавета Тисленко стала победителем этапа и лидером общего зачета. Серебро этапа - у Дарьи Тисленко.

У мужчин Юрий Копытенко также показал лучший результат на этапе и в общем зачете.

Параллельно с Кубком России проходило первенство страны. Екатерина Кобленкова выиграла первенство среди девушек 15-16 лет. В той же возрастной категории призером стал Андрей Левин. Светлана Кистанова взяла бронзу среди девушек 13-14 лет, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.