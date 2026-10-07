Диана Шнайдер в паре вышла в четвертьфинала турнира в Пекине

Пара уроженки Жигулевска Дианы Шнайдер и Элисе Мертенс вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине, пишет championat.com.

Во втором круге соревнований они обыграли дуэт Терезы Михаликовой и Оливии Николлс со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В ее рамках Шнайдер и Мертенс ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Михаликовой и Николлс один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Шнайдер и Мертенс поспорят с Эллен Перес и Деми Схурс.