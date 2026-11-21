Генеральный директор футбольного клуба "Акрон" Константин Клюшев подвел итоги первой части сезона после домашнего поражения от воронежского "Факела" со счетом 0:2 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Руководитель тольяттинцев прокомментировал удаление Вячеслава Бардыбахина, оценил положение команды в турнирной таблице и высказался о будущем главного тренера Срджана Благоевича. Также Клюшев рассказал о восстановлении Алексы Джурасовича и задачах команды на оставшуюся часть года.

— Как оцените первую часть сезона?

— Ну, конечно, неудачно. Полная неудовлетворенность тем местом, на котором мы находимся, и количеством набранных очков. Есть над чем работать.

— Прокомментируйте удаление Вячеслава Бардыбахина.

— Удаление рабочее, абсолютно. Это прямая красная карточка.

— Казалось, что без удаления игра продолжалась бы под контролем "Акрона". Насколько вы согласны с этим?

— Первые 20 минут, относительно результата, ребята вышли, на мой взгляд, хорошо. Действительно, в первые 20 минут мы выглядели здорово.

— Намечается новая серия поражений. На определенном этапе казалось, что дела выравниваются, а сейчас команда снова идет вниз. Что можете сказать о сложившейся ситуации?

— Нужно продолжать работать дальше, понимать, за счет чего мы можем выровнять наше сегодняшнее положение. Сейчас должно быть три игры — три победы.

— На что команда будет делать ставку в конце года — на Кубок или чемпионат? В Кубке также стоит вопрос о том, чтобы весной отправиться в Хабаровск или в другой город.

— Константина Савичева всегда буду рад видеть, но не в Хабаровске (улыбается). Всегда рад его видеть здесь, в Самаре, в Москве, может быть. В Хабаровске с ним пересекаться на футбольном поле и за его пределами мы не рассчитываем. Конечно, нужно ставить максимальную задачу. Других вариантов у нас нет.

— Появляются ли мысли об отставке главного тренера Срджана Благоевича после четырех поражений подряд: 1:6 от "Ростова", 1:2 от "Балтики", 1:2 от "Спартака" и 0:2 от "Факела"?

— Определенно есть рабочие вопросы, которые нам необходимо обсудить внутри, чтобы не оказаться на том итоговом месте, на котором мы оказались в прошлом сезоне. Поэтому это рабочий процесс, рабочий вопрос, который мы будем обсуждать.

— То есть вы продолжаете оказывать ему доверие?

— Мы продолжаем оказывать доверие нашей проделанной работе и той работе, которую проделываем на регулярной основе, в том числе во взаимодействии с тренерским штабом. Если увидим, что потенциал нашего взаимодействия исчерпан, соответственно, пожмем друг другу руки.

— Расскажите, как дела у Алексы Джурасовича? Пока официальной информации о его возвращении нет, но мы видим, что он присутствует вместе с командой.

— Да, ему нужно время на восстановление. Второй год подряд у него, к сожалению, очень неприятные травмы. Второй год подряд — мениск. Поэтому сейчас ему очень тяжело войти в нужный ритм.

Мы видим и по ребятам, которые пропустили тренировочные сборы вместе с командой, что им сейчас тоже тяжело набирать оптимальную форму. Они пока не находятся в оптимальном состоянии. Молодые ребята в том числе, которые выходят на поле в стартовом составе, далеки от того уровня, который могли бы показывать.

— До конца 2026 года можем увидеть Джурасовича на поле?

— Я искренне в это верю и надеюсь, но мое мнение, что он появится только после того, как пройдет полноценный зимний сбор.