Кристиян Бистрович: "Главное, что мой гол помог команде выиграть"

Полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович — о победе над московским "Динамо", своем эффектном голе и вере команды в успех после пропущенного мяча.

В матче 12-го тура Российской Премьер-лиги тольяттинский "Акрон" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:1. Одним из ярких моментов встречи стал гол Кристияна Бистровича. После финального свистка полузащитник поделился впечатлениями от игры и рассказал о принципах футбола команды.

— Кристиян, добрый вечер! С победой. Что можешь сказать о матче?

— Спасибо! Это был очень сложный матч, как я и ожидал. Думаю, первый тайм мы провели не идеально. Но во втором стало сложнее. Когда играешь против такой команды, как "Динамо", у соперника, конечно, будут моменты. К счастью, мы выдержали давление, проявили характер и выиграли.

— Как оценишь свой гол? Как думаешь, он может попасть в номинацию "Гол тура" или даже стать голом сезона?

— Не знаю. Если честно, мне это неинтересно. Главное, что я забил гол, который помог команде выиграть этот матч.

— "Акрон" с первых минут завладел инициативой и контролировал мяч. Это была специальная тактика на игру или команда старается действовать так в каждом матче?

— Думаю, в этом сезоне мы во всех матчах показываем, что стараемся контролировать мяч и играть низом. Неважно, против кого выступаем. Первый тайм сегодняшней встречи показал, как и в какой футбол мы хотим играть.

— Когда "Динамо" сравняло счет, не возникло ощущения, что команда упустила нить игры? Или вы верили, что сможете снова выйти вперед?

— Конечно, было сложно, но, думаю, никто из нас не перестал верить в победу. Мы готовимся к каждому матчу, чтобы выиграть, а не сыграть вничью или добиться какого-то другого результата. Наша цель — победа.

Следующий матч "Акрон" проведет на выезде против "Ростова" в среду, 28 октября. Встреча пятого тура группового этапа FONBET Кубка России в Пути РПЛ начнется в 19:15 по самарскому времени.