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Футбол Спорт

В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Балтике"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в Самаре, в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ "Крыльев Советов" проиграли подопечным Андрея Талалаева — 0:2.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Балтийцы открыли счет на 10 минуте. Экс-нападающий самарцев Егор Голенков обработал мяч в штрафной и прошил ворота Фролова — 0:1. В концовке второго тайма гости увеличили свое преимущество, на 78 минуте с подачи с углового от Ильи Петрова головой отличился Илья Кирш — 0:2.

После этой победы "Балтика" набрала 6 очков и обошла по разнице забитых и пропущенных подопечных Сергея Булатова, выйдя на второе место в группе С. 

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 17 октября в на домашнем стадионе. Их соперником в игре 11 тура чемпионата России станет воронежский "Факел".

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