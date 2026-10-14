В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Балтике"

В среду, 14 октября, в Самаре, в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ "Крыльев Советов" проиграли подопечным Андрея Талалаева — 0:2.
Балтийцы открыли счет на 10 минуте. Экс-нападающий самарцев Егор Голенков обработал мяч в штрафной и прошил ворота Фролова — 0:1. В концовке второго тайма гости увеличили свое преимущество, на 78 минуте с подачи с углового от Ильи Петрова головой отличился Илья Кирш — 0:2.
После этой победы "Балтика" набрала 6 очков и обошла по разнице забитых и пропущенных подопечных Сергея Булатова, выйдя на второе место в группе С.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 17 октября в на домашнем стадионе. Их соперником в игре 11 тура чемпионата России станет воронежский "Факел".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.