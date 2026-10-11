Никита Чернов: "По тому, как складывалась игра, мы, наверное, недобрали очки"

Защитник "Крыльев Советов" — о ничьей со "Спартаком", игре в большинстве, спорных судейских эпизодах и пропущенном голе.

В субботу, 10 октября, "Крылья Советов" сыграли вничью с московским "Спартаком" в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги — 1:1. После удаления вратаря соперника самарцы получили численное преимущество, однако не смогли добиться победы. Защитник "Крыльев" Никита Чернов оценил результат встречи, высказался о спорных эпизодах и разобрал пропущенный гол.

— Если бы до игры сказали, что будет ничья, наверное, согласились бы. Но с учётом того, как складывался матч, мы, наверное, недобрали очки.

— В Telegram было много публикаций от блогеров и СМИ о том, что судья сегодня работал странно. Некоторые моменты действительно были спорными.

— Были разные эпизоды: удаление вратаря "Спартака", момент с попаданием мяча в голову, потом пенальти на Бабиче. Не знаю, что там потом скажут, возможно, опять будут оправдывать решения и утверждать, что ничего не было. На самом деле спорных моментов было много.

— Какой был план на второй тайм, учитывая, что "Крылья" играли в большинстве?

— По сути, они толком не подходили к нашим воротам. Допустили одну глупую ошибку. Наверное, немного не повезло: они забили, но мы хорошо отыгрались. Могли вообще уехать с нулём.

— Матч со "Спартаком" был для тебя принципиальным с учётом твоего прошлого?

— Нет, на самом деле хочется побеждать в каждой игре, тем более у нас дома хорошая беспроигрышная серия. Конечно, было приятно увидеть знакомых ребят: поздоровались, немного пообщались после матча.

— Как думаешь, если бы не удаление вратаря "Спартака", игра могла сложиться иначе?

— Думаю, "Спартак" не стал бы так сильно садиться в оборону, у него было бы больше атак. А как сложилось бы всё остальное, не знаю.

— Прокомментируй пропущенный гол. Насколько сложно играть против такого нападающего?

— Он классно сделал. Я не сказал бы, что против него сложно играть. В целом справлялся: девять из десяти эпизодов нормально отыграл против него. А в этом моменте он хорошо разобрался — убрал мяч, отдал передачу, они быстро разыграли в стенку. По сути, получился рикошет. Думаю, если бы его не было, мяч, наверное, не залетел бы в ворота. Но это классные футболисты.

— В России не так много нападающих, которые могут одним касанием принять мяч и так быстро развернуться.

— Наверное, таких действительно немного в нашем чемпионате.

— После удаления вратаря "Спартака" возник вопрос: кто должен руководить линией офсайда — центральный защитник или крайний?

— В том эпизоде, наверное, просто не договорились: одни выходили, другой остался. Но такое бывает в футболе.

— В комментариях обвиняют Зобнина, будто бы он оставил игрока в правильном положении.

— Наверное, он последним остался, поэтому так и получилось. Но когда вратарь уже владеет мячом ногами, нужно было действовать немного ниже. Не знаю, может быть, защитники не договорились, а может, не поверили, что наш вратарь хорошо играет левой ногой. В любом случае защитники должны общаться между собой и договариваться.

В ближайшем матче "Крылья" в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ встретятся с "Балтикой" из Калининграда. Матч состоится в среду, 14 октября, в 17:15 по самарскому времени.