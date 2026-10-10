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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вничью сыграли со "Спартаком"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 10-м туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" вничью сыграли с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба волжан.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 24-й минуте встречи Никита Кокарев длинной передачей вывел один на один Амара Рахмановича, которого сбил голкипер гостей Александр Максименко. За фол последней надежды вратарь был удален и "Спартак" остался в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество забить удалось гостям. На 79-й минуте с передачи Игоря Дмитриева отличился Угальде — 0:1. Самарцы сраняли счет на 86-й минуте встречи. Никита Кокарев подобрал мяч в центре поля, отправил его в штрафную на Казбека Мукаилова, который скинул мяч на Мартина Крамарича, а полузащитник отправил мяч в ворота — 1:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 14 октября, в 17:15.

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