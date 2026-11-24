Во вторник, 24 ноября, в Самаре, в 6 туре группового этапа Пути РПЛ тольяттинский "Акрон" проиграл подопечным Дмитрия Игдисамова — 0:1.

Единственный забитый мяч пришелся на второй тайм, на 65 минуте за фол Шуманского на Кармо в ворота Тереховского был назначен пенальти. К точке подошел Иван Обляков и пробил точно по центру — 0:1.

Тольяттинская команда заняла 3 место в группе D и весной сыграет в плей-офф Пути Регионов против СКА-Хабаровск. Игра состоится 16–18 марта.

Следующий матч "Акрон" проведет 28 ноября в Казани. В рамках 16 тура чемпионата России соперником станет "Рубин".