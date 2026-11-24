Во вторник, 24 ноября, в Самаре, в 6 туре группового этапа Пути РПЛ тольяттинский "Акрон" проиграл подопечным Дмитрия Игдисамова — 0:1.
Единственный забитый мяч пришелся на второй тайм, на 65 минуте за фол Шуманского на Кармо в ворота Тереховского был назначен пенальти. К точке подошел Иван Обляков и пробил точно по центру — 0:1.
Тольяттинская команда заняла 3 место в группе D и весной сыграет в плей-офф Пути Регионов против СКА-Хабаровск. Игра состоится 16–18 марта.
Следующий матч "Акрон" проведет 28 ноября в Казани. В рамках 16 тура чемпионата России соперником станет "Рубин".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.