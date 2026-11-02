16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль "Чемпионат победителей" "Акрон" проиграл "Балтике" - 1:2 "Крылья Советов" обыграли махачкалинское "Динамо" в заключительном домашнем кубковом матче — 2:0 "Акрон" разгромно проиграл "Ростову" — 1:6 Стефан Лончар: "Мы не перестали верить в победу"

Футбол Спорт

В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль "Чемпионат победителей"

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

31 октября в Самаре на территории крытого футбольного манежа "Самара Арена" прошел всероссийский детский футбольный фестиваль "Чемпионат победителей". В фестивале приняли участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы "Спорт России".

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Детей поприветствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер добрых перемен" Денис Игнатов, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Ринат Дасаев: "Я не в первый раз участвую — по сути стал сотрудником этого проекта. Дети нуждаются в том, чтобы видеть звезд футбола. Этот проект мне напоминает проект "Кожаный мяч". Это первые шаги для ребят в большой футбол. Я сам прошел этот турнир, поэтому и ребятам желаю, чтобы они этот турнир отыграли хорошо".

"Мы очень уважаем и любим это мероприятие! Ради таких эмоций стоит проводить эти турниры, стоит приезжать и общаться с детьми", - сказал Олег Романцев.

"Самое главное — это интерес к спорту, к возможностям для развития, который возникает у детей после таких мероприятий. Уверен, что дети по-настоящему проявят себя и получат истинное удовольствие от игры. Тем более, что турнир проходит на прекрасном объекте — крытом футбольном манеже, где хочется играть в футбол и заниматься спортом", прокомментировал Алексей Черняев.

Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды. Участниками стали команды "Крылья Ровесника" (Самара), "Стрела" (Тольятти), "Zov" (Самара), "Центр Фролова" (Самара), "Наши дети" (Самара), "Единство" (Тольятти), "Искра" (Сызрань) и "Дельфин" (Тольятти).

Призерами турнира стали "Наши дети", "Искра" и "Дельфин".

В рамках фестиваля прошло два "Звездных матча" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Со звездами футбола сыграли команды из детского спортивного клуба "Крылья Мечты" из Самары и из тольяттинского социально-реабилитационного центра "Гармония"

После завершения "Звездного матча" состоялся "Гала-матч", в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд спорта. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Все участники получили кубки, медали, автографы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6