В Самаре прошел всероссийский детский футбольный фестиваль "Чемпионат победителей"

31 октября в Самаре на территории крытого футбольного манежа "Самара Арена" прошел всероссийский детский футбольный фестиваль "Чемпионат победителей". В фестивале приняли участие воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети из многодетных семей и дети из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Проведение подобных мероприятий соответствует целям госпрограммы "Спорт России".

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. Детей поприветствовали председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер добрых перемен" Денис Игнатов, легендарный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, знаменитый советский вратарь Ринат Дасаев, первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Ринат Дасаев: "Я не в первый раз участвую — по сути стал сотрудником этого проекта. Дети нуждаются в том, чтобы видеть звезд футбола. Этот проект мне напоминает проект "Кожаный мяч". Это первые шаги для ребят в большой футбол. Я сам прошел этот турнир, поэтому и ребятам желаю, чтобы они этот турнир отыграли хорошо".

"Мы очень уважаем и любим это мероприятие! Ради таких эмоций стоит проводить эти турниры, стоит приезжать и общаться с детьми", - сказал Олег Романцев.

"Самое главное — это интерес к спорту, к возможностям для развития, который возникает у детей после таких мероприятий. Уверен, что дети по-настоящему проявят себя и получат истинное удовольствие от игры. Тем более, что турнир проходит на прекрасном объекте — крытом футбольном манеже, где хочется играть в футбол и заниматься спортом", прокомментировал Алексей Черняев.

Сразу после церемонии открытия была проведена жеребьевка. Восемь детских команд были поделены на 2 группы по 4 команды. Участниками стали команды "Крылья Ровесника" (Самара), "Стрела" (Тольятти), "Zov" (Самара), "Центр Фролова" (Самара), "Наши дети" (Самара), "Единство" (Тольятти), "Искра" (Сызрань) и "Дельфин" (Тольятти).

Призерами турнира стали "Наши дети", "Искра" и "Дельфин".

В рамках фестиваля прошло два "Звездных матча" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Со звездами футбола сыграли команды из детского спортивного клуба "Крылья Мечты" из Самары и из тольяттинского социально-реабилитационного центра "Гармония"

После завершения "Звездного матча" состоялся "Гала-матч", в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд спорта. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Все участники получили кубки, медали, автографы.