16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" проиграли замыкающему таблицу "Факелу" — 1:2 Сергей Булатов: "Наш уровень игры прежде всего должен быть подтвержден самоотдачей" Андрей Талалаев: "Главное, что получилось в Самаре, - реализовывать голы" Егор Голенков: "Всегда с уважением буду относиться к "Крыльям" и Самаре" В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Балтике"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли замыкающему таблицу "Факелу" — 1:2

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 17 октября, в Самаре, в 11 туре Альфа-Банк РПЛ самарские "Крыльев Советов" уступили "Факелу" — 1:2.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Первыми отличились воронежцы, на 17 минуте после навеса Альшина головой забил Клэйтон Сампайо — 0:1. Ответ от хозяев не заставил себя ждать, после подачи Печенина свое имя в протокол записал Мартин Крамарич — 1:1. До перерыва счет не поменялся.

В середине второго тайма гости вновь вышли вперёд. На 67 минуте после навеса Альшина выше всех выпрыгнул Бардачев и перевел мяч в сетку ворот Кокарева — 1:2. Итог, победа воронежцев — 1:2.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут 24 октября в Казани. Соперником в 12 туре чемпионата России станет "Рубин".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1