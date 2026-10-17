"Крылья Советов" проиграли замыкающему таблицу "Факелу" — 1:2

В субботу, 17 октября, в Самаре, в 11 туре Альфа-Банк РПЛ самарские "Крыльев Советов" уступили "Факелу" — 1:2.

Первыми отличились воронежцы, на 17 минуте после навеса Альшина головой забил Клэйтон Сампайо — 0:1. Ответ от хозяев не заставил себя ждать, после подачи Печенина свое имя в протокол записал Мартин Крамарич — 1:1. До перерыва счет не поменялся.

В середине второго тайма гости вновь вышли вперёд. На 67 минуте после навеса Альшина выше всех выпрыгнул Бардачев и перевел мяч в сетку ворот Кокарева — 1:2. Итог, победа воронежцев — 1:2.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут 24 октября в Казани. Соперником в 12 туре чемпионата России станет "Рубин".