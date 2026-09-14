"РТ-Капитал" отсудил у "Крыльев Советов" еще 51 млн рублей

Судебные разбирательства по долгу самарского футбольного клуба "Крылья Советов" перед структурой госкорпорации "Ростех" — ООО "РТ-Капитал" продолжаются, несмотря на его погашение. На этот раз предметом спора стали проценты.

История началась в далеком 2011 году. "Крылья Советов" взяли два кредита в "Новикомбанке" (тоже входит в "Ростех") на общую сумму 979 млн рублей для финансовой поддержки. В залог пошло здание Дома промышленности и земля под ним.

С 2016 года обязательства по займу не исполнялись. В результате была запущена целая череда судебных процессов. Истцом, правда, уже выступало ООО "РТ-Капитал", которому банк переуступил право требования долга.

Сначала компания пыталась забрать Дом промышленности в счет погашения кредита. В 2025 году она подала иск к клубу о возмещении всей суммы долга, и суд его удовлетворил. Дом промышленности продали, а в феврале 2026 года "Крылья Советов" сообщили, что перечислили "РТ-Капитал" почти 1,1 млрд рублей, закрыв все обязательства.

Однако к тому моменту компания подала еще один иск к клубу. Она потребовала взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами поверх обычных кредитных процентов — в качестве привлечения клуба к ответственности за просрочку. Эта возможность предусмотрена статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Размер считается по ставкам ЦБ РФ по вкладам физлиц, действовавшим в соответствующие периоды. Поэтому сумма требований вышла солидная:

148,25 млн рублей за период с 10 января 2025 года по 2 февраля 2026 года;

12,16 млн рублей за период с 31 марта 2023 года по 2 февраля 2026 года.

Однако суд учел, что "Крылья Советов" уже выплатили неустойку, и удовлетворил иск лишь частично, обязав клуб выплатить "РТ-Капитал" 12,16 млн рублей. Компания это оспорила и добилась увеличения суммы.

Апелляционная инстанция постановила взыскать с "Крыльев Советов" в пользу "РТ-Капитал" повышенные проценты с 10 января 2025 года по 2 февраля 2026 года по ставке 5% годовых, а именно 38,9 млн рублей. В остальной части решение арбитража оставили без изменений.

То есть футбольный клуб должен выплатить "РТ-Капитал" 51,06 млн рублей. Однако учитывая, что изначальные требования компании не были удовлетворены в полном объеме, а "Крылья Советов" выступали против начисления этих процентов, судебные разбирательства могут продолжиться уже в кассации.