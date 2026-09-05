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Футбол Спорт

Сергей Булатов: "Мы смогли отобрать очки у команды, которая пока их не теряла"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьей с "Краснодаром" (2:2) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов поделился мнением о матче, а также прокомментировал, как изменится игра самарцев после ухода Ивана Олейникова.

"Из того, что уже смогли проанализировать, главные итоги — мы смогли отобрать очки у команды, которая пока их не теряла. Это большой плюс. Сегодня была игра про дух, когда мы проигрывали 0:2, в перерывы поговорили с командой и своим желанием переломили игру. Это очень важно для коллектива, который у нас есть. Хочется отметить, что ребята очень хорошо откликнулись на наши тактические перестроения. Мы несколько раз меняли схему, пытались стать неудобными и нашли в определённые моменты сочетания, которые принесли нам плоды в виде забитых голов. Это очень приятно", — сказал тренер самарцев. 

Кроме этого, Сергей Александрович коротко прокомментировал высказывание Ивана Олейникова об уходе из "Крыльев Советов" сразу после матча с "быками": "Мы понимаем, что Иван очень важная фигура для нас. Будем выживать", — подытожил Булатов.

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