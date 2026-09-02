"Акрон" в Кубке обыграл "Локомотив"

Во вторник, 1 сентября, в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" обыграл московский "Локомотив".

Матч проходил на "Самара Арене". Основное время прошло без забитых мячей. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона" — 5:4. По два раза игроки обеих команд били мимо ворот, удар железнодорожника Морозова парировал вратарь "Акрона" Тереховский.

"Акрон" после трех туров Кубка с пятью очками занимает вторую строчку в своей группе.