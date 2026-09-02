"Акрон" в Кубке обыграл "Локомотив"

Во вторник, 1 сентября, в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" обыграл московский "Локомотив".
Матч проходил на "Самара Арене". Основное время прошло без забитых мячей. В серии пенальти точнее оказались футболисты "Акрона" — 5:4. По два раза игроки обеих команд били мимо ворот, удар железнодорожника Морозова парировал вратарь "Акрона" Тереховский.
"Акрон" после трех туров Кубка с пятью очками занимает вторую строчку в своей группе.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.