Правый вингер "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков успешно прошел медосмотр для "Крыльев Советов", сообщает sport24.ru. В ближайшее время самарский клуб официально объявит о переходе 26-летнего футболиста.
По информации инсайдера Эльдара Аманбаева, "Крылья" заплатили "Тоболу" 200 тыс. евро за трансфер казахстанского футболиста.
Ранее Чесноков выступал за шотландский "Хартс", за который провел 11 матчей и забил один мяч. После возвращения в "Тобол" в 2026 г. он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в десяти встречах, а также недавно поразил ворота "Партизана" в квалификации Лиги конференций.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.