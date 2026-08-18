Правый вингер "Тобола" и сборной Казахстана Ислам Чесноков успешно прошел медосмотр для "Крыльев Советов", сообщает sport24.ru. В ближайшее время самарский клуб официально объявит о переходе 26-летнего футболиста.

По информации инсайдера Эльдара Аманбаева, "Крылья" заплатили "Тоболу" 200 тыс. евро за трансфер казахстанского футболиста.

Ранее Чесноков выступал за шотландский "Хартс", за который провел 11 матчей и забил один мяч. После возвращения в "Тобол" в 2026 г. он записал на свой счет два гола и одну результативную передачу в десяти встречах, а также недавно поразил ворота "Партизана" в квалификации Лиги конференций.