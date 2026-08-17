Чинеду Джеффри: "Мы пропустили два гола, и это дестабилизировало команду"

Нападающий "Крыльев Советов" Чинеду Джеффри после поражения от "Динамо-Махачкалы" объяснил неудачное начало встречи и рассказал, почему ранние пропущенные мячи вновь сказались на игре самарской команды.

В воскресенье, 16 августа, "Крылья Советов" уступили "Динамо-Махачкале" со счётом 1:4. Для самарцев это уже второй матч подряд, в котором команда пропускает в самом начале встречи. По ходу игры с махачкалинцами "Крылья" довольно быстро оказались в положении отыгрывающихся, после чего "Динамо" сумело развить своё преимущество.

— Чинеду, уже второй матч подряд складывается похожий сценарий начала игры: "Крылья" хорошо начинают, но затем пропускают быстрый гол, после чего вся игра идёт уже не по вашему плану. В чём, на твой взгляд, проблема и как её можно исправить?

— Это действительно стало для команды небольшой проблемой. Мы слишком рано пропустили два гола, и это сильно повлияло на нас. После таких мячей команда оказалась дестабилизирована, появились неприятные и негативные эмоции. Конечно, это не могло не сказаться на дальнейшем ходе встречи и в итоге внесло свою лепту в результат.

Для нас важно исправить эту ситуацию. Нужно лучше начинать матчи, сохранять концентрацию и не позволять сопернику получать такое преимущество в первые минуты. Сегодня два пропущенных мяча сильно усложнили нам задачу, поэтому теперь необходимо сделать выводы и работать над тем, чтобы подобное не повторялось.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют на "Солидарность Самара Арене" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В среду, 19 августа, самарцы встретятся с петербургским "Зенитом". Начало игры — в 17:15.