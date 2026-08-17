16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чинеду Джеффри: "Мы пропустили два гола, и это дестабилизировало команду" Хуссем Мрезиг — о победе над "Крыльями": "Если будем продолжать играть так же, возможно, нам удастся повторить успех "Балтики" Мартин Крамарич: "Это вопрос для тренера" "Крылья Советов" проиграли махачкалинскому "Динамо" - 1:4 "Акрон" и "Родина" сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами

Футбол Спорт

Чинеду Джеффри: "Мы пропустили два гола, и это дестабилизировало команду"

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающий "Крыльев Советов" Чинеду Джеффри после поражения от "Динамо-Махачкалы" объяснил неудачное начало встречи и рассказал, почему ранние пропущенные мячи вновь сказались на игре самарской команды.

Фото: Виталий Ежов

В воскресенье, 16 августа, "Крылья Советов" уступили "Динамо-Махачкале" со счётом 1:4. Для самарцев это уже второй матч подряд, в котором команда пропускает в самом начале встречи. По ходу игры с махачкалинцами "Крылья" довольно быстро оказались в положении отыгрывающихся, после чего "Динамо" сумело развить своё преимущество.

— Чинеду, уже второй матч подряд складывается похожий сценарий начала игры: "Крылья" хорошо начинают, но затем пропускают быстрый гол, после чего вся игра идёт уже не по вашему плану. В чём, на твой взгляд, проблема и как её можно исправить?

— Это действительно стало для команды небольшой проблемой. Мы слишком рано пропустили два гола, и это сильно повлияло на нас. После таких мячей команда оказалась дестабилизирована, появились неприятные и негативные эмоции. Конечно, это не могло не сказаться на дальнейшем ходе встречи и в итоге внесло свою лепту в результат.

Для нас важно исправить эту ситуацию. Нужно лучше начинать матчи, сохранять концентрацию и не позволять сопернику получать такое преимущество в первые минуты. Сегодня два пропущенных мяча сильно усложнили нам задачу, поэтому теперь необходимо сделать выводы и работать над тем, чтобы подобное не повторялось.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют на "Солидарность Самара Арене" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В среду, 19 августа, самарцы встретятся с петербургским "Зенитом". Начало игры — в 17:15.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6