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Футбол Спорт

"Крылья Советов" стартовали в Кубке России с победы над "Динамо" из Махачкалы

МАХАЧКАЛА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 августа, в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" в Каспийске на "Анжи Арене" обыграли махачкалинское "Динамо" - 2:1.

Фото: pfcks.ru

Счет в матче открыли самарцы на 15 минуте встречи. Дальним ударом мяч в ворота хозяев поля отправил Денис Макаров — 1:0.

На первом минуте второго тайма за фол Михайло Баньяца на Владимире Хубулове в ворота "Крыльев" был назначен пенальти, который реализовал экс-самарец — 1:1.

На 63 минуте встречи с передачи Мартина Крамарича отличился вышедший тремя минутами ранее на замену Джеффри Чинеду — 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут калининградскую "Балтику". Игра 3 тура Альфа-Банк РПЛ состоится в субботу, 8 августа.

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