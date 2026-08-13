Страховой Дом ВСК — партнер Кубка Игоря Акинфеева-2026

С 9 по 12 августа в Химках состоялся VIII традиционный турнир "Кубок Игоря Акинфеева", собравший талантливых ребят 11–12 лет из России и Белоруссии. Страховой Дом ВСК выступил официальным страховым партнером соревнований и поощрил самых ярких игроков особыми номинациями.

Традиционно футбольный турнир запомнился не только захватывающими матчами, но и необычными форматами. Фонд Игоря Акинфеева "Страна Футбола" вновь предложил участникам уникальные форматы, разработанные для этих соревнований — кипербол (серия пенальти) и кипербатл (специальные вратарские поединки).

На торжественной церемонии закрытия Игорь Акинфеев лично вручил награды от ВСК лучшему вратарю турнира, лучшему защитнику, а также команде с лучшей защитой.

Специальные сувениры от страхового партнера получили и приглашенные звезды футбола — Игорь Семшов, Александр Самедов, Алан Дзагоев и другие.

Для Страхового Дома ВСК поддержка детского спорта — это многолетняя стратегия. Компания уделяет первостепенное внимание здоровью и безопасности юных футболистов, помогая им уверенно идти к профессиональным вершинам.