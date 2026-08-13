16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховой Дом ВСК — партнер Кубка Игоря Акинфеева-2026 Виктор Ивлев назначен советником гендиректора "Крыльев Советов" Футболисты Большеглушицкого района выступают на соревнованиях "Кожаный мяч – Лига юных футболистов" Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча" Андрей Талалаев: "Удачи "Крыльям" продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол"

Футбол Спорт

Страховой Дом ВСК — партнер Кубка Игоря Акинфеева-2026

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 9 по 12 августа в Химках состоялся VIII традиционный турнир "Кубок Игоря Акинфеева", собравший талантливых ребят 11–12 лет из России и Белоруссии. Страховой Дом ВСК выступил официальным страховым партнером соревнований и поощрил самых ярких игроков особыми номинациями.

Традиционно футбольный турнир запомнился не только захватывающими матчами, но и необычными форматами. Фонд Игоря Акинфеева "Страна Футбола" вновь предложил участникам уникальные форматы, разработанные для этих соревнований — кипербол (серия пенальти) и кипербатл (специальные вратарские поединки).

На торжественной церемонии закрытия Игорь Акинфеев лично вручил награды от ВСК лучшему вратарю турнира, лучшему защитнику, а также команде с лучшей защитой.

Специальные сувениры от страхового партнера получили и приглашенные звезды футбола — Игорь Семшов, Александр Самедов, Алан Дзагоев и другие.

Для Страхового Дома ВСК поддержка детского спорта — это многолетняя стратегия. Компания уделяет первостепенное внимание здоровью и безопасности юных футболистов, помогая им уверенно идти к профессиональным вершинам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6