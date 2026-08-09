Мингиян Бевеев: "Сезон только начинается, и пока еще ничего не ясно"

Защитник "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев после победы над "Крыльями Советов" (2:0) рассказал о прерванной неудачной серии калининградской команды в Самаре и отметил, что не придает большого значения статистике предыдущих встреч.

— Мингиян, ты знал, что до сегодняшнего матча у "Балтики" была довольно длительная неудачная серия во встречах с "Крыльями Советов"? До этого калининградской команде ни разу не удавалось победить самарцев на выезде в рамках РПЛ. Сегодня получилось переломить эту историю.

— Да, конечно, я знал, что "Крылья Советов" дома не проигрывали с октября прошлого года, а сегодня начался новый сезон. Но то, что было до этого, уже в прошлом. Надо жить настоящим и будущим. Я сам до этого играл здесь только один раз, и тогда мы сыграли вничью. Поэтому сейчас главное — двигаться дальше.

— Какие у тебя ощущения от того, что "Балтика" наконец смогла преодолеть эту неудачную серию в Самаре?

— Если бы сегодня я выиграл чемпионат, наверное, ощущения были бы великолепными. А сейчас я выиграл только одну игру, и команда выиграла один матч. Поэтому надо продолжать тренироваться, работать, а дальше посмотрим. Сезон только начинается, и пока еще ничего не ясно.