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Футбол Спорт

Мингиян Бевеев: "Сезон только начинается, и пока еще ничего не ясно"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Балтики" и сборной России Мингиян Бевеев после победы над "Крыльями Советов" (2:0) рассказал о прерванной неудачной серии калининградской команды в Самаре и отметил, что не придает большого значения статистике предыдущих встреч.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

— Мингиян, ты знал, что до сегодняшнего матча у "Балтики" была довольно длительная неудачная серия во встречах с "Крыльями Советов"? До этого калининградской команде ни разу не удавалось победить самарцев на выезде в рамках РПЛ. Сегодня получилось переломить эту историю.

— Да, конечно, я знал, что "Крылья Советов" дома не проигрывали с октября прошлого года, а сегодня начался новый сезон. Но то, что было до этого, уже в прошлом. Надо жить настоящим и будущим. Я сам до этого играл здесь только один раз, и тогда мы сыграли вничью. Поэтому сейчас главное — двигаться дальше.

— Какие у тебя ощущения от того, что "Балтика" наконец смогла преодолеть эту неудачную серию в Самаре?

— Если бы сегодня я выиграл чемпионат, наверное, ощущения были бы великолепными. А сейчас я выиграл только одну игру, и команда выиграла один матч. Поэтому надо продолжать тренироваться, работать, а дальше посмотрим. Сезон только начинается, и пока еще ничего не ясно.

В следующем матче "Крылья Советов" встретятся с махачкалинским "Динамо" на "Солидарность Самара Арене". Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 16 августа, начало — в 18:00.

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