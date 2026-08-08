В субботу, 8 августа, в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ "Акрон" вничью сыграл с "Локомотивом", сообщает championat.com. Встреча команд прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0.
"Локомотив" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трех стартовых турах. "Акрон" располагается на 14-м месте. В активе тольяттинского клуба одно набранное очко.
В следующем туре "Акрон" сыграет с "Родиной".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.