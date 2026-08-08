В субботу, 8 августа, в матче 3-го тура Альфа-Банк РПЛ "Акрон" вничью сыграл с "Локомотивом", сообщает championat.com. Встреча команд прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 0:0.

"Локомотив" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе железнодорожников два очка в трех стартовых турах. "Акрон" располагается на 14-м месте. В активе тольяттинского клуба одно набранное очко.

В следующем туре "Акрон" сыграет с "Родиной".