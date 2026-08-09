16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча" Андрей Талалаев: "Удачи "Крыльям" продолжать играть в такой интересный и содержательный футбол" Сергей Варатынов: "Крылья" пытались что-то создать, но сегодня у них не было опасных моментов" Мингиян Бевеев: "Сезон только начинается, и пока еще ничего не ясно" Чинеду Джеффри: "Сейчас мой русский уже стал лучше"

Футбол Спорт

Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Балтики" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов по горячим следам, объяснил причину неудачной игры своей команды.

"Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча. Надо отдать должное сопернику, который закрыл много зон, нам некуда было бежать, и мы с этим так до конца практически не справились. Также, есть вопросы по ведению борьбы. Мы понимали, что "Балтика" заточена на большое количество борьбы, на подборы. Мы в этом компоненте точно не превзошли соперника. У нас есть неделя подготовиться и чтобы стать лучше. Через восемь дней у нас матч и мы хотим обязательно победить и показать более содержательный футбол", — сказал Булатов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6