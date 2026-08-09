Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча"

После поражения от "Балтики" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов по горячим следам, объяснил причину неудачной игры своей команды.
"Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча. Надо отдать должное сопернику, который закрыл много зон, нам некуда было бежать, и мы с этим так до конца практически не справились. Также, есть вопросы по ведению борьбы. Мы понимали, что "Балтика" заточена на большое количество борьбы, на подборы. Мы в этом компоненте точно не превзошли соперника. У нас есть неделя подготовиться и чтобы стать лучше. Через восемь дней у нас матч и мы хотим обязательно победить и показать более содержательный футбол", — сказал Булатов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.