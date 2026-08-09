Сергей Булатов: "Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча"

После поражения от "Балтики" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов по горячим следам, объяснил причину неудачной игры своей команды.

"Быстрый гол наложил отпечаток на весь ход матча. Надо отдать должное сопернику, который закрыл много зон, нам некуда было бежать, и мы с этим так до конца практически не справились. Также, есть вопросы по ведению борьбы. Мы понимали, что "Балтика" заточена на большое количество борьбы, на подборы. Мы в этом компоненте точно не превзошли соперника. У нас есть неделя подготовиться и чтобы стать лучше. Через восемь дней у нас матч и мы хотим обязательно победить и показать более содержательный футбол", — сказал Булатов.