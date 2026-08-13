В Самарской области пройдет второй региональный съезд учителей информатики

15 сентября образовательная платформа "Яндекс Учебник", министерство образования, а также Институт развития образования Самарской области вместе с фондом "Эмпатия" Михаила Шелкова вновь соберут педагогов региона на дискуссии и мастер-классы об ИИ в преподавании.
Тема съезда — "Повышение качества математического и естественно-научного образования: новые горизонты с искусственным интеллектом". В обширной программе речь пойдет:
- о федеральном комплексном плане мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования;
- о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) как нового инструмента в профессиональную деятельность учителя;
- о повышении уровня компетенций учителей информатики.
Среди спикеров мероприятия будут Анна Босова, одна из авторов школьных учебников по информатике, Александр Паволоцкий, руководитель Яндекс Лицея, и другие эксперты отрасли. К участию приглашаются все учителя информатики Самарской области.
Съезд пройдет 15 сентября с 11:00 (сбор участников с 10:00). Место проведения: Универстудия (Самара, Студенческий переулок, 8). Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
В прошлом году на первом съезде, приуроченном к 40-летию преподавания предмета в школе, собрались 45% учителей информатики из разных районов области. Мероприятие направлено на прямую поддержку педагогов, которые играют ключевую роль в подготовке будущих IT-специалистов со школьной скамьи. Именно они помогают заложить в детях фундамент цифровых знаний.
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?