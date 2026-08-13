Рассматривать иск о снятии Михаила Матвеева с выборов продолжат 14 августа

В четверг, 13 августа, в Самарском областном суде прошло второе заседание по иску об отмене регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева.

Напомним, истцом выступает зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Анна Саранцева, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Она баллотируется по тому же округу, что и Матвеев, — по Промышленному одномандатному избирательному округу № 163.

На первом заседании суда 12 августа представитель истца раскрыл суть предполагаемых нарушений со стороны Михаила Матвеева. Речь идет об использовании в агитационных материалах фото и шрифтов без разрешения правообладателей. В первый день рассмотрение отложили по просьбе Михаила Матвеева на 13 августа — для подготовки ответчика.

13 августа судебный процесс шел с 10 часов утра до восьми часов вечера. В заседании в этот раз не было самого Михаила Матвеева, но участвовали несколько его представителей. Представители ответчика начали с ходатайства о привлечении заинтересованным лицом разработчика сайта кандидата в депутаты. Суду было предоставлено письмо разработчика о том, что она получила заказ на разработку сайта и выполнила эту работу. Суд в привлечении к процессу разработчика сайта отказал.

Дальше с пояснительной речью выступала представитель истца Юлия Белоус. Она рассказала, что сайт Михаила Матвеева, согласно выходным данным, весь является агитационным. Представитель истца также сказала, что сайт содержит ссылки на страницы соцсети "ВКонтакте". Там есть агитационные данные. Часть использованных Матвеевым фото имеют известных авторов. А бремя доказывания, что ответчик имел право на публикацию объектов авторского права, лежит на ответчике, продолжила юрист.

По мнению Юлии Белоус, удаление постов по указанным ссылкам после получения ответчиком исков свидетельствует о том, что ответчик признает правонарушение. При этом посты имели перепосты.

Также, как отметила юрист, на некоторых фото запечатлены кандидат по этому же округу, логотип другой политической партии, изображения чужих агитматериалов. Юрист считает, что ни по одному эпизоду ответчиком не представлено ни одного подтверждения соблюдения авторского права. По данным представителя истца, нет даже ссылок и указания авторства фото.

Выступили в суде и свидетели — фотографы, которые делали некоторые снимки. Они пояснили, что снимки использовались без их согласия.

У сторон в суде была активная дискуссия. Например, сторона Михаила Матвеева настаивала на вызове в суд представителей компаний "Майкрософт" и "Гугл" в качестве третьих лиц, обсуждая — считают ли в компаниях, что при использовании шрифтов их права нарушены. В этом ходатайстве суд отказал.

В результате около восьми часов вечера суд объявил, что заседание будет продолжено на следующий день в 9:30.