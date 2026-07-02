Общественный штаб Самарской области обсудил новые вызовы на выборах

Состоялось расширенное заседание Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 20 сентября 2026 года.

Ключевой темой стали новые вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и распространением фейковой информации. Если с помощью ИИ можно оживить статую, изменить голос человека или создать несуществующую личность, то как легко с помощью таких технологий дискредитировать выборы? Этому и другим вопросам посвятили встречу члены штаба, эксперты и представители общественных организаций.

"Сегодня наш штаб посвящён тем вызовам, которые, к сожалению, мы ожидаем. На наш взгляд, это будет связано с широким распространением социальных сетей и их влиянием на общество. Мы постараемся обеспечить стопроцентную прозрачность проведения выборов", — подчеркнул председатель Общественного штаба, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Напомним, что в единый день голосования — 18, 19, 20 сентября 2026 года — в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной и Губернской думы. Всего будут открыты 1 728 избирательных участков, на каждом из которых будет присутствовать наблюдатель.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил важность профессионального подхода к мониторингу выборов: "Наша задача — профессионально, чётко, оперативно осуществлять мониторинг всех стадий избирательного процесса, честно информировать общественность о том, что происходит, давать правовой отпор нарушениям".

Общественное наблюдение на выборах — важный механизм общественного контроля, который помогает сделать избирательный процесс более открытым, честным и легитимным. Одна из задач наблюдателей — верификация информации. Например, если в сети появляется сообщение о нарушении, наблюдатель может проверить его: снять фото или видео на участке, сверить с данными из протоколов, запросить у комиссии пояснения.

Ирина Каштанова, координатор Молодежки Народного фронта Самарской области, рассказала, как распознать сгенерированные искусственным интеллектом фейки: "Это всё сразу замечается: есть рассинхронизация речи и губ говорящего. Что касается текстов — естественно, множество повторов, нет личного авторского стиля, очень "пластиковая" структура".

Эксперты напомнили, что за распространение недостоверной информации в российском законодательстве предусмотрена серьезная ответственность и для граждан, и для должностных и юридических лиц.

Член штаба, генеральный директор АО "Самара-ГИС" Елена Кольцун призвала доверять только проверенным источникам информации: "Есть официальные источники информации, например, каналы в МАКСе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, главы города Ивана Николаевича Носкова, каналы лицензированных средств массовой информации, которые несут ответственность за каждое слово и цифру".

Для оперативной помощи избирателям с 20 августа начнёт работу общественная горячая линия. Она будет принимать вопросы ежедневно до последнего дня голосования. "Запрос избирателя — любой — он должен найти отклик у органов власти и тех лиц, которые обязаны обеспечить соблюдение требований. Сотрудники нотариальной палаты, которые работают на горячей линии, направляют экспресс-сообщения в различные органы, от которых зависит решение той или иной проблемы", — пояснила член Общественного штаба, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.

Также к разъяснительной работе подключилась Торгово-промышленная палата, призывая предпринимателей исполнить гражданский долг. "В момент выборов мы направляем наблюдателей для того, чтобы они следили за соблюдением законодательных норм. Наша задача — помочь, чтобы выборы прошли открыто, честно и гласно", — считает член Общественного штаба, председатель ТПП Валерий Фомичев.

Для организации общественного наблюдения на всех избирательных участках региона предстоит обучить более 3 тысяч наблюдателей. Обучающие семинары стартуют в июле. Стать общественным наблюдателем может гражданин РФ старше 18 лет, соответствующий требованиям российского законодательства. Подробности по телефону: (846) 337-49-27.