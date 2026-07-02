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Общественный штаб Самарской области обсудил новые вызовы на выборах

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялось расширенное заседание Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 20 сентября 2026 года.

Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Самаре

Ключевой темой стали новые вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и распространением фейковой информации. Если с помощью ИИ можно оживить статую, изменить голос человека или создать несуществующую личность, то как легко с помощью таких технологий дискредитировать выборы? Этому и другим вопросам посвятили встречу члены штаба, эксперты и представители общественных организаций.

"Сегодня наш штаб посвящён тем вызовам, которые, к сожалению, мы ожидаем. На наш взгляд, это будет связано с широким распространением социальных сетей и их влиянием на общество. Мы постараемся обеспечить стопроцентную прозрачность проведения выборов", — подчеркнул председатель Общественного штаба, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Напомним, что в единый день голосования — 18, 19, 20 сентября 2026 года — в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной и Губернской думы. Всего будут открыты 1 728 избирательных участков, на каждом из которых будет присутствовать наблюдатель.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил важность профессионального подхода к мониторингу выборов: "Наша задача — профессионально, чётко, оперативно осуществлять мониторинг всех стадий избирательного процесса, честно информировать общественность о том, что происходит, давать правовой отпор нарушениям".

Общественное наблюдение на выборах — важный механизм общественного контроля, который помогает сделать избирательный процесс более открытым, честным и легитимным. Одна из задач наблюдателей — верификация информации. Например, если в сети появляется сообщение о нарушении, наблюдатель может проверить его: снять фото или видео на участке, сверить с данными из протоколов, запросить у комиссии пояснения.

Ирина Каштанова, координатор Молодежки Народного фронта Самарской области, рассказала, как распознать сгенерированные искусственным интеллектом фейки: "Это всё сразу замечается: есть рассинхронизация речи и губ говорящего. Что касается текстов — естественно, множество повторов, нет личного авторского стиля, очень "пластиковая" структура".

Эксперты напомнили, что за распространение недостоверной информации в российском законодательстве предусмотрена серьезная ответственность и для граждан, и для должностных и юридических лиц.

Член штаба, генеральный директор АО "Самара-ГИС" Елена Кольцун призвала доверять только проверенным источникам информации: "Есть официальные источники информации, например, каналы в МАКСе губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, главы города Ивана Николаевича Носкова, каналы лицензированных средств массовой информации, которые несут ответственность за каждое слово и цифру".

Для оперативной помощи избирателям с 20 августа начнёт работу общественная горячая линия. Она будет принимать вопросы ежедневно до последнего дня голосования. "Запрос избирателя — любой — он должен найти отклик у органов власти и тех лиц, которые обязаны обеспечить соблюдение требований. Сотрудники нотариальной палаты, которые работают на горячей линии, направляют экспресс-сообщения в различные органы, от которых зависит решение той или иной проблемы", — пояснила член Общественного штаба, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.

Также к разъяснительной работе подключилась Торгово-промышленная палата, призывая предпринимателей исполнить гражданский долг. "В момент выборов мы направляем наблюдателей для того, чтобы они следили за соблюдением законодательных норм. Наша задача — помочь, чтобы выборы прошли открыто, честно и гласно", — считает член Общественного штаба, председатель ТПП Валерий Фомичев.

Для организации общественного наблюдения на всех избирательных участках региона предстоит обучить более 3 тысяч наблюдателей. Обучающие семинары стартуют в июле. Стать общественным наблюдателем может гражданин РФ старше 18 лет, соответствующий требованиям российского законодательства. Подробности по телефону: (846) 337-49-27.

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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