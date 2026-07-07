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Выборы Власть и политика

В Общественной палате Самарской области подписано Соглашение о наблюдении за выборами

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Общественной палате Самарской области подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественными объединениями и некоммерческими организациями в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием в сентябре 2026 года.

Фото: Общественная палата СО

Напомним, что в единый день голосования в Самарской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва. В ряде муниципальных образований Самарской области пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября.

"Задача Общественной палаты — обеспечить общественное наблюдение на выборах. Мы не лоббируем ни одного из кандидатов, ни одну из партий. Наша задача — это наблюдение за тем, чтобы выборы прошли прозрачно, в рамках закона и легитимно", — подчеркнул председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер.

Как отметила руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Любовь Колесникова, наблюдатели выступают "глазами и ушами" общества на избирательных участках. Они видят все, что происходит, и могут мгновенно сообщить о любых сомнительных действиях — будь то возможные нарушения в работе комиссии или нештатные ситуации. Это создает комфортную и правовую среду для каждого избирателя. "Общественные наблюдатели — это простые люди, члены нашего общества, которые несут свою гражданскую позицию и ответственность, чем способствуют, конечно же, прозрачности выборов", — уверена Любовь Колесникова.

Исследования показывают, что большинство избирателей считают выборы честными именно при наличии общественного наблюдения. Это необходимый элемент для обеспечения легитимности результатов голосования.

"Мы ежегодно принимаем участие в избирательных кампаниях. Соглашение дает нам возможность как институту гражданского общества участвовать в общественном наблюдении. Наши женсоветы представлены во всех муниципальных образованиях региона. Женщины — самая активная часть населения, и они активно участвуют в электоральных процессах", — рассказала Наталья Идиятуллина, председатель Самарского регионального отделения "Союза женщин России".

Общественное наблюдение повышает правовую культуру и активность граждан. Выборы — одно из главных событий, в котором "Волонтеры Победы" хотят принять участие. В качестве общественных наблюдателей они как раз могут себя проявить, чтобы дать независимую оценку организации выборов. "С удовольствием подключаемся к этой работе, чтобы быть соучастными этому важному процессу", — поделился лидер реготделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов.

С каждым годом наблюдается устойчивый рост вовлеченности молодых граждан в избирательный процесс. "Движение первых" традиционно участвует в выборах — наши представители в муниципальных образованиях являются наблюдателями на избирательных участках. Конечно, мы привлекаем и наших взрослых участников — наставников, которые вместе с нами включаются в общественное наблюдение. Поэтому обязательно продолжим и в этом году", — отметила Олеся Мокеева, заместитель председателя совета регионального отделения "Движения первых".

Стать общественным наблюдателем может гражданин РФ старше 18 лет, соответствующий требованиям российского законодательства. Подробности по телефону: (846) 337-49-27.

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