Выборы Власть и политика

В Самаре ветераны СВО голосуют на выборах депутатов городской думы

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В числе избирателей в выборах депутатов городской думы Самары восьмого созыва участвуют ветераны специальной военной операции.

Член самарской Ассоциации ветеранов СВО, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Ринат Калимуллин, за плечами которого также Чеченская кампания, проголосовал на своем избирательном участке вместе с супругой. По его словам, участие в выборах - давняя семейная традиция.

"Побывав в зоне боевых действий, начинаешь по-новому осознавать цену каждому принятому решению, в том числе и в мирной жизни. Участвуя в голосовании, мы во многом определяем то, какой будет наша Самара, как она будет развиваться в ближайшие пять лет. Участие каждого - это проявление настоящей гражданской позиции и любви к Родине", - поделился ветеран СВО Ринат Калимуллин.

В первый день выборов депутатов городской думы Самары свой голос отдал ветеран СВО Сергей Сибилев - участник второго потока региональной программы "Школа героев", удостоенный ордена Мужества, медалей "За отвагу" и "За храбрость" II степени.

"Приходя на избирательный участок, думаю прежде всего о тех, кто будет жить в нашем городе, стране завтра, - о наших детях, о внуках. О том, в каких они будут учиться школах, в каких домах жить, по каким ходить улицам. О том, какие условия мы все вместе создадим для комфортной адаптации наших боевых товарищей после их возвращения из зоны спецоперации. Важно, чтобы избранный депутат в равной степени понимал значимость всех сфер и прислушивался к жителям", - отметил Сергей Сибилев.

Голосование за кандидатов в депутаты думы городского округа Самара проходит с 8:00 до 20:00 с 12 по 14 сентября. Избирательные участки в основном располагаются на базе образовательных учреждений, частично - в учреждениях культуры и спорта. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете портала "Госуслуги" или с помощью специального сервиса на сайте ЦИК России.

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

