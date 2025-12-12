16+
Образование Общество

Самарские аграрии осваивают новые технологии и меры господдержки

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фермеры Самарской области познакомились с работой нового агротехнологического класса в Хворостянской средней школе. Участниками выездного бизнес-мероприятия стали представители малых форм хозяйствования и предприниматели, ведущие личные посдобные хозяйства из Приволжского, Безенчукского, Челно-Вершинского, Ставропольского, Кинельского и Красноярского районов.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Евгения Бесчетнова представила опыт участия своего предприятия в федеральном проекте "Кадры АПК", который с текущего года активно реализуется в регионе в рамках национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Его цель — формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса и увеличение доли молодых специалистов на сельхозпредприятиях. В 2025 г. на реализацию программы в Самарской области было предусмотрено более 55 млн руб., часть которых направлена на создание агротехнологических классов в сельских школах.

Агротехнологический класс дает школьникам возможность углубленно изучать профильные дисциплины — биологию, химию, математику и физику, знакомит с современными технологиями АПК и формирует практические навыки. Выпускники получают дополнительные компетенции, а поступающие после 11 класса — дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в аграрные вузы.

"На мой взгляд, это отличная программа для взращивания собственных кадров. Сначала дети посещают занятия в агротехнологическом классе, затем заключают договор на целевое обучение в ссузе или вузе. При успешной учебе без троек им выплачивается стипендия за счет будущего работодателя. Во время практики студенты знакомятся с производственными процессами, после выпуска приходят на предприятие и отрабатывают три года, получая единовременные и ежемесячные выплаты как молодые специалисты. Я советую ребятам эти средства копить. Можно также стать участником госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и получить жилье по найму. К 2026–2027 годам у молодого специалиста, помимо профессии, могут быть жилье и накопления, например на автомобиль", — отметила Евгения Бесчетнова.

Практическая составляющая проекта включает использование современного оборудования: агродрон, приобретенный в рамках оснащения класса, будет задействован для обработки сельхозугодий хозяйства, в том числе яблоневого сада площадью 7 га.

Инициаторами проектов в рамках "Кадров АПК" выступают сами сельхозтоваропроизводители. Существенную часть их расходов покрывают субсидии из федерального и регионального бюджетов. По словам Евгении Бесчетновой, хозяйство направило около 4 млн руб. на капитальный ремонт и оснащение учебного кабинета, после подачи полного пакета документов получило компенсацию 90% затрат. Проектом также предусмотрены стимулирующие выплаты педагогам, ведущим профильные курсы, — до 30 тыс. руб. в месяц на одного учителя, с компенсацией затрат предприятию до 95%.

В текущем году в Самарской области начали работу три агротехнологических класса, где уже обучается около 70 школьников. В ближайшее время сеть будет расширяться: новые кабинеты появятся в ряде сельских школ и число участников программы вырастет. К 2030 г. по стране планируется открыть 18 тыс. таких классов, ежегодно готовящих до 115 тыс. абитуриентов профильных колледжей и вузов.

Особое внимание привлечению молодых специалистов в АПК в регионе уделяет губернатор Вячеслав Федорищев. По его поручению уже дважды повышались стимулирующие выплаты молодым специалистам на селе. Планируется, что с 2026 г. единовременные выплаты составят 414 тыс. руб. для выпускников вузов и 207 тыс. руб. для выпускников колледжей. С будущего года право на эти меры поддержки получат также молодые специалисты в сферах производства пищевых продуктов и напитков, а также хранения и складирования зерна.

