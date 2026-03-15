В Тольятти будут судить продавца "незамерзайки", пырнувшего коллегу ножом В Жигулевске мигрант пытался подкупить полицейского Житель Тольятти может получить от 8 до 15 лет тюрьмы за покушение на сбыт марихуаны Тольяттинец пытался погасить свои долги переданным ему на ремонт автомобилем знакомого В Тольятти будут судить дебошира, покусавшего полицейского

В Тольятти будут судить продавца "незамерзайки", пырнувшего коллегу ножом

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего ранее судимого уроженца Стерлитамака, ударившего ножом коллегу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи установили, что в арендованной работодателем однокомнатной квартире в доме № 43Д по ул. 40 лет Победы в Тольятти проживали четыре продавца незамерзающей жидкости для автомобилей. 1 октября 2025 г. после ужина с распитием спиртных напитков все жильцы легли спасть, но потерпевший вставал и несколько раз ходил на кухню и на балкон покурить. Между подсудимым, который никак не мог в этот вечер уснуть, и потерпевшим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый на кухне взял нож и нанес потерпевшему удар в грудную клетку. Нож с длиной клинка 13 см вошел в тело потерпевшего и оставался в нем до прибытия сотрудников полиции и "скорой помощи". После содеянного злоумышленник сбежал из квартиры, но вскоре был задержан сотрудниками полиции во дворе указанного дома.

Вину в содеянном обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что убивать своего товарища не хотел, решил его припугнуть, чтобы он успокоился.

Уголовное дело (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ) для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ, установлено в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

