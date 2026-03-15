В Тольятти будут судить продавца "незамерзайки", пырнувшего коллегу ножом

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего ранее судимого уроженца Стерлитамака, ударившего ножом коллегу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Следователи установили, что в арендованной работодателем однокомнатной квартире в доме № 43Д по ул. 40 лет Победы в Тольятти проживали четыре продавца незамерзающей жидкости для автомобилей. 1 октября 2025 г. после ужина с распитием спиртных напитков все жильцы легли спасть, но потерпевший вставал и несколько раз ходил на кухню и на балкон покурить. Между подсудимым, который никак не мог в этот вечер уснуть, и потерпевшим возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый на кухне взял нож и нанес потерпевшему удар в грудную клетку. Нож с длиной клинка 13 см вошел в тело потерпевшего и оставался в нем до прибытия сотрудников полиции и "скорой помощи". После содеянного злоумышленник сбежал из квартиры, но вскоре был задержан сотрудниками полиции во дворе указанного дома.

Вину в содеянном обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что убивать своего товарища не хотел, решил его припугнуть, чтобы он успокоился.

Уголовное дело (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ) для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ, установлено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.