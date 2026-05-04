В Сызрани чиновница уволена за мошенничество с аварийным жильем

В Самарской области муниципальную служащую уволили из‑за утраты доверия после прокурорской проверки. Главный специалист комитета жилищно‑коммунального хозяйства администрации города не предоставила сведения об имеющемся имуществе и дополнительных источниках дохода, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Гражданка, используя служебное положение, купила квартиру в доме, официально признанном аварийным и подлежащим расселению. В договоре купли‑продажи она указала завышенную стоимость объекта недвижимости и оформила право собственности на приобретенную квартиру на имя своего сына. Затем от имени сына чиновница подала в местные органы власти заявление о выплате компенсации за изымаемое аварийное жилье.

В отношении женщины вынесен обвинительный приговор по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Прокуратура направила руководителю комитета ЖКХ администрации города представление с требованием уволить главного специалиста в связи с утратой доверия. Требования ведомства удовлетворены, гражданка уволена с муниципальной службы.