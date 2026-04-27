Наркоагронома поймали в селе Самарской области

Житель с. Обшаровка лишился свободы за незаконное выращивание наркосодержащих растений и хранение наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, весной 2025 г. 49‑летний мужчина посадил на своем земельном участке запрещенные растения, а осенью собрал и высушил их. В результате обыска правоохранители изъяли более 6 кг высушенных растений и 300 г запрещенного вещества.

Подсудимый уже имел криминальное прошлое: в 2009 г. его осудили на 11 лет за аналогичные преступления. С учетом рецидива суд приговорил сельчанина к трем годам и 6 месяцам колонии строгого режима.