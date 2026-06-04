Самарский "решала" получил срок за махинацию с трудоустройством на госслужбу

В Саратове 62‑летний житель Самары осужден за попытку мошенничества, сообщает прокуратура Саратовской области.
В феврале 2026 г., по данным следствия, мужчина, находясь на ул. Вольской в Саратове, получил от знакомого 1,5 млн рублей. Деньги были переданы под предлогом содействия в трудоустройстве родственника потерпевшего на государственную службу. При этом обвиняемый изначально не намеревался выполнять обещанное.
Правоохранители задержали злоумышленника в момент передачи денежных средств.
В марте 2026 г. суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Однако прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, аргументированно опроверг доводы апелляционной жалобы. В результате приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках