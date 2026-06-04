Самарский "решала" получил срок за махинацию с трудоустройством на госслужбу

В Саратове 62‑летний житель Самары осужден за попытку мошенничества, сообщает прокуратура Саратовской области.

В феврале 2026 г., по данным следствия, мужчина, находясь на ул. Вольской в Саратове, получил от знакомого 1,5 млн рублей. Деньги были переданы под предлогом содействия в трудоустройстве родственника потерпевшего на государственную службу. При этом обвиняемый изначально не намеревался выполнять обещанное.

Правоохранители задержали злоумышленника в момент передачи денежных средств.

В марте 2026 г. суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Однако прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, аргументированно опроверг доводы апелляционной жалобы. В результате приговор вступил в законную силу.