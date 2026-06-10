В Самаре девушка выманила у кавалеров 7 млн рублей

В Самаре будут судить 20-летнюю девушку, подозреваемую в обмане мужчин на 7,1 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как указывается в пресс-релизе ведомства, в ходе предварительного расследования установлено, что девушка знакомилась с мужчинами в социальных сетях и в ходе общения, сославшись на сложные жизненные обстоятельства, убедила их оказать ей финансовую помощь.

Пострадали два молодых человека.

В итоге девушку обвинили в мошенничестве. Дело направлено в Ленинский районный суд. На расчетные счета обвиняемой, а также на имущество, приобретенное за счет похищенных средств (телефон, сумки, украшения), наложен арест.

Корреспонденту Волга Ньюс стали известны некоторые детали этого дела. Так, с первой жертвой - парнем, работавшим электромонтером, - девушка по имени Екатерина общалась с 2023 по 2025 год. В какой-то момент она заявила ему, что беременна от него и ей нужны деньги на обследования. Молодой человек переводил или отдавал наличными суммы до 150 тыс. рублей. Выдуманная беременность кончилась "выкидышем". Но затем девушка придумала вторую и даже рассказывала парню, что родила, но ребенок умер от инфекции. На похороны и гроб она также просила денег. Всего ухажер передал девушке около 2 млн руб., а когда заподозрил, что у нее есть еще один мужчина, написал заявление в полицию.

Второй молодой человек - сотрудник страховой компании - встречался с Екатериной несколько месяцев, но успел перевести ей около 5 млн рублей. Девушка придумывала истории про необходимость срочной операции для племянника, проблемы со здоровьем у бабушки и родителей, у нее самой. Парень даже залез в кредиты.

Деньги девушка клала на свой банковский счет, а также покупала себе одежду, сумки и украшения. Жила она при этом в квартире с родителями, которые узнали о происходящем только после визита второго кавалера с матерью, а затем и полиции.