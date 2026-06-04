ФСБ пресекло деятельность самарца, передававшего Киеву данные об объекте ТЭК

Центральный окружной военный суд вынес приговор 36-летнему жителю Самары. Мужчина признан виновным в государственной измене и публичном оправдании деятельности террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.

Фигурант, по данным спецслужбы, добровольно установил контакт с украинским медиапропагандистом и систематически передавал ему фото‑ и видеоматериалы разведывательного характера об одном из объектов топливно‑энергетического комплекса региона. Эти данные могли использоваться для планирования атак беспилотниками.

"Кроме того, разделяя деструктивную идеологию воюющих на стороне Украины вооруженных формирований и проукраинского режима в целом, подозреваемый поддерживал деятельность указанной организации в сети Интернет, чем пытался вызвать у неограниченного круга лиц протестные настроения, а также желание помогать в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — информировали в ведомстве.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в феврале 2025 года. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный оштрафован на 300 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.