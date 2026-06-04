ФСБ пресекло деятельность самарца, передававшего Киеву данные об объекте ТЭК

Центральный окружной военный суд вынес приговор 36-летнему жителю Самары. Мужчина признан виновным в государственной измене и публичном оправдании деятельности террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
Фигурант, по данным спецслужбы, добровольно установил контакт с украинским медиапропагандистом и систематически передавал ему фото‑ и видеоматериалы разведывательного характера об одном из объектов топливно‑энергетического комплекса региона. Эти данные могли использоваться для планирования атак беспилотниками.
"Кроме того, разделяя деструктивную идеологию воюющих на стороне Украины вооруженных формирований и проукраинского режима в целом, подозреваемый поддерживал деятельность указанной организации в сети Интернет, чем пытался вызвать у неограниченного круга лиц протестные настроения, а также желание помогать в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — информировали в ведомстве.
Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в феврале 2025 года. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы: первые 3 года в тюрьме, остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный оштрафован на 300 тыс. рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках