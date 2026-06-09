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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают подозреваемого в избиении прохожего

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Автозаводского района обратился тольяттинец, который сообщил, что около многоквартирного дома неизвестный его избил. Правоохранители по камерам зафиксировали передвижения злоумышленника. Сейчас проводятся мероприятия по розыску подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40 лет, рост 180 см, крепкого телосложения, волосы русые.

Был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом, жилетка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в У МВД России по г. Тольятти или по телефонам: 89276163321, 89179776364. Конфиденциальность гарантирована.

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