В Тольятти разыскивают подозреваемого в избиении прохожего

В Тольятти полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Автозаводского района обратился тольяттинец, который сообщил, что около многоквартирного дома неизвестный его избил. Правоохранители по камерам зафиксировали передвижения злоумышленника. Сейчас проводятся мероприятия по розыску подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40 лет, рост 180 см, крепкого телосложения, волосы русые.
Был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом, жилетка черного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в У МВД России по г. Тольятти или по телефонам: 89276163321, 89179776364. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках