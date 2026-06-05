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Преступления Происшествия

Под суд отправили доцента Самарского университета за взятки

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары разбирается в уголовном деле доцента Самарского университета Софьи Козий. Ее обвинили в целом ряде случаев получения взяток.

Фото: Александра Белова

По данным картотеки суда Октябрьского района Самары, уголовное дело начали рассматривать 2 июня. Оно насчитывает 30 эпизодов получения взяток.

По информации Волга Ньюс, взятки передавали обучающиеся за получение хороших оценок на экзаменах и ликвидацию академических задолженностей. Сдавать экзамен же в реальности не приходилось. При этом иногда оценки ставились без проверки знаний по дисциплинам других преподавателей.

По предварительным данным оперативной разработки, передавались взятки за период с 2019 по 2023 год. А общая сумма могла составлять более 600 тыс. рублей.

В отношении педагога СУ СК России по Самарской области в январе 2024 года возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ.

По данным сайта Самарского университета, Софье Козий в 2003 г. была присуждена ученая степень "кандидат технических наук", а тема диссертации - "Разработка высокоэффективных технологий продольно-прессового локализованного закрепления труб в трубных решетках". В 2006 г. она стала доцентом. Трудилась же педагог на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности. 

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