Под суд отправили доцента Самарского университета за взятки

Суд Октябрьского района Самары разбирается в уголовном деле доцента Самарского университета Софьи Козий. Ее обвинили в целом ряде случаев получения взяток.
По данным картотеки суда Октябрьского района Самары, уголовное дело начали рассматривать 2 июня. Оно насчитывает 30 эпизодов получения взяток.
По информации Волга Ньюс, взятки передавали обучающиеся за получение хороших оценок на экзаменах и ликвидацию академических задолженностей. Сдавать экзамен же в реальности не приходилось. При этом иногда оценки ставились без проверки знаний по дисциплинам других преподавателей.
По предварительным данным оперативной разработки, передавались взятки за период с 2019 по 2023 год. А общая сумма могла составлять более 600 тыс. рублей.
В отношении педагога СУ СК России по Самарской области в январе 2024 года возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ.
По данным сайта Самарского университета, Софье Козий в 2003 г. была присуждена ученая степень "кандидат технических наук", а тема диссертации - "Разработка высокоэффективных технологий продольно-прессового локализованного закрепления труб в трубных решетках". В 2006 г. она стала доцентом. Трудилась же педагог на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках