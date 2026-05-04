В Елховском районе произошла утечка нефти

В пятницу, 1 мая, в Елховском районе произошла утечка нефтесодержащей жидкости из внутрипромыслового нефтепровода. ЧП случилось в районе населенного пункта Елховка. Об этом в понедельник, 4 мая, во время оперативного совещания в правительстве Самарской области сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Сергей Аникин.
"Произошел разлив одной тонны нефтесодержащей жидкости на площади 70 кв. метров. Угрозы загрязнения водоемов нет, погибших и пострадавших нет", — прокомментировал Сергей Аникин.
В настоящее время силами ООО "Ритэк" и "Самара-Нафта" осуществляется вывоз загрязненного грунта. По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области, завершение работ запланировано на сегодняшний день.
