Авто такси и каршеринга стали реже попадать в ДТП, а женщины, наоборот, в 2026 г. чаще становились виновниками аварий

По итогам 1 квартала 2026 г. LADA вновь стала лидером антирейтинга самых аварийных автомобилей в стране. При этом с начала года заметно увеличилось количество ДТП с участием китайских авто. Также за первые три месяца 2026 года увеличилась доля женщин - виновниц дорожных аварий в сравнении с 1 кварталом 2025 года. К такому выводу пришли эксперты Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 наиболее аварийных авто по ОСАГО по итогам 1 квартала 2026 г. вошли:

LADA - 13% ДТП (16% в 1 квартале 2025 г.) Toyota - 11% (8,3% в 2025 году) Kia - 7% (5,2% в 2025 году) Hyundai - 7% (6,1% в 2025 году) Nissan - 5% (не входил в топ-5 в 2025 году)

На популярные китайские бренды приходится порядка 9% ДТП. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 7%. В лидерах - Chery (1,8% от общего числа ДТП и 20% от наиболее аварийных китайских брендов), Haval (1,8% и 19% соответственно) и Geely (1,5% и 16% соответственно) - все бренды продемонстрировали рост аварийности в сравнении с 1 кварталом 2025 годом.

В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий вошли традиционные лидеры - Москва (8%), Московская область (6,5%) и Краснодар (6%), а также Новосибирская область (4,7%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3%). Среди крупных регионов страны самые аккуратные водители проживают в Перми, Иркутске (по 0,9%), Томске (0,7%) и Ленинградской области (0,5%).

Примерно 18% ДТП происходит с участием корпоративных автомобилей (вкл. такси и каршеринг) - для сравнения, в 1 квартале 2025 года этот показатель составлял 20%. Среди водителей-физлиц в лидерах по аварийности по-прежнему мужчины - 77% ДТП, при этом их доля сократилась с 83% в 2025 году.

Около 7% аварий фиксируется с участием авто премиальных брендов. Самые "опасные" водители - обладатели Mercedes-Benz (почти каждое третье ДТП с премиальным авто), BMW (23%) и Audi (17%).