"ШАГ ВПЕРЁД 2.0": предприниматель из Самары стала полуфиналистом первой в РФ премии для страховых агентов

24 марта состоится финал проекта "ШАГ ВПЕРЕД 2.0" от "АльфаСтрахование" — первой в истории страхования РФ премии для страховых агентов. Её главная цель — поддержка социальных предпринимателей в регионах: страховых агентов нового поколения. Компания готова инвестировать 5 млн рублей в развитие отрасли и, в частности, в тех, кто делает страхование понятнее и доступнее для людей: развивает культуру страхования и работает на благо общества, не гонится за объёмами продаж, а помогает клиентам разобраться в страховых продуктах и подобрать нужную защиту.

Почему это особенно важно сейчас? Технологии меняют рынок, но не заменяют человеческого участия.

"Сегодня важно быть уверенным, что у тебя есть опытный эксперт, которому можно довериться: клиент может делегировать весь процесс, связанный со сферой страхования, на своего агента, и быть уверенным в качестве защиты, экономии времени и финансов. В мире большого бизнеса уже давно модно и престижно иметь личного эксперта в страховании. "ШАГ ВПЕРЕД 2.0" помогает сообществу страховых агентов перенимать лучшие бизнес-практики рынка, чтобы сделать клиентский опыт еще лучше. На мой взгляд, результаты премии "ШАГ ВПЕРЕД 2.0" в будущем могут оказать влияние на все страховое сообщество и рынок в целом. Ключевой фактор — это обмен опытом. Это поможет каждому агенту справиться с главной задачей: максимально упростить "жизнь" клиента, чтобы процесс оформления проходил максимально быстро и качественно, а страховой продукт был надежным и действительно соответствовал потребностям", — рассказывает Марина Сенькив, учредитель ООО "ОЛИМП", страховой предприниматель из Самары, полуфиналист премии "ШАГ ВПЕРЕД 2.0".

"Будущее страхования пишут агенты, которые не боятся делиться знаниями. Премия "ШАГ ВПЕРЕД 2.0" — это площадка для всех, кто хочет рассказать о своем опыте. Горжусь, что наши агенты в числе полуфиналистов — они готовы открыть свои методы для общего роста отрасли", — подчеркивает Светлана Погорелова, директор Самарского филиала АО "АльфаСтрахование".

Благодаря таким профессионалам страхование перестаёт быть чем-то сложным и непонятным. Оно становится инструментом финансовой безопасности, который помогает людям чувствовать себя увереннее. Премия "ШАГ ВПЕРЕД 2.0" помогает агентам из регионов заявить о себе, а потребителю — найти своего страхового агента — профессионала, который позаботится о вашей финансовой безопасности.

В полуфинал премии прошли 52 заявки из 25 городов РФ. Москва и Санкт-Петербург представлены только в 12: "АльфаСтрахование" действительно дает возможность регионам заявить о себе на всю страну.

Примечательно, что самое большое количество бизнес-практик посвящено развитию страхования имущества и страховой культуры. Это подтверждает: страховые предприниматели активно смещают фокус на добровольные виды и прилагают усилия, чтобы отрасль стала ближе и понятнее клиентам.

В финал премии пройдут 16 участников. Именно они выступят на большом онлайн-форуме 24 марта, чтобы поделиться своим опытом со всей страной. Финалисты презентуют реальные бизнес-решения, ответят на вопросы аудитории и наглядно покажут, как профессиональная экспертиза и человеческое отношение помогают расти в доходе и выстраивать долгие отношения с клиентом. На онлайн-трансляции можно взять рабочие инструменты лучших агентов и своими глазами увидеть, как формируются новые стандарты страхования. Регистрация бесплатная и уже открыта на официальном сайте премии.