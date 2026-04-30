В каких случаях самарцам стоит переводить свою накопительную пенсию в ПДС? Каждый третий житель ПФО изучает отзывы в Интернете перед покупкой лекарств Дмитрий Маркосьянц: "Сначала нужно научиться измерять эффективность процессов и только потом переходить к эффективности ИИ" НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка ВТБ открыл новый офис в Похвистнево

Каждый третий житель ПФО изучает отзывы в Интернете перед покупкой лекарств

39% жителей Приволжского федерального округа ищут решение своей проблемы со здоровьем в Интернете перед покупкой, а каждый третий обращает внимание на отзывы при выборе препарата. Эксперты Авито Рекламы и Soloway провели опросили 10 тыс. жителей России, чтобы изучить, как они выбирают лекарства и БАДы.

Чаще всего лекарства и БАДы покупают один-два раза в месяц - так ответили 30% опрошенных, еще 21% - раз-два в квартал. Каждый пятый (21%) берет препараты, только когда заболит. Интересно, что женщины покупают лекарства и БАДы чаще мужчин: 32% приобретают препараты раз-два в месяц, среди мужчин - 26%.

При выборе лекарств и БАДов половина (51%) опрошенных в первую очередь ориентируются на рекомендацию врача. Цена важна для 46%, советы друзей и родных - для 28%. Каждый третий (27%) изучает отзывы в Интернете. Совет фармацевта учитывают 27%, известность бренда - 25%.

Реклама помогает жителям ПФО ориентироваться при выборе лекарств и БАДов: 15% называют ее одним из факторов выбора, еще 28% учитывают при принятии решения.

На что вы обращаете внимание при выборе лекарств и БАДов?

Критерий

Доля ответов респондентов, %

Рекомендация врача

51%

Цена

46%

Рекомендации друзей и родных

28%

Отзывы в интернете

27%

Совет фармацевта

27%

Знакомый бренд

25%

Часто или всегда ищут решение своей проблемы со здоровьем в Интернете перед покупкой 39% опрошенных, еще 39% - иногда. Чаще всего обращаются к тематическим сайтам и ресурсам (23%) и сайтам аптек (23%).

Где именно вы обычно ищете решение своей проблемы со здоровьем в Интернете?

Канал

Доля ответов респондентов, %

Тематические сайты и ресурсы

23%

Сайты аптек

23%

Форумы

22%

Социальные сети

19%

Онлайн-консультации

16%

Нейросети

13%

Рекламу фармацевтики жители округа встречают на Smart TV и CTV (26%), в мобильном браузере (20%), в приложениях на телефоне (20%).

Где вы чаще всего встречаете рекламу фармацевтики?

Канал

Доля ответов респондентов, %

На Smart TV / connected TV

26%

В приложениях на телефоне

20%

В мобильном браузере

20%

В браузере на ПК или ноутбуке

20%

Наружная реклама

19%

В email-рассылках

8%

"В категории лекарств и БАДов пользователь опирается сразу на несколько источников - рекомендации врача, отзывы и собственный поиск в Интернете. Это означает, что реклама должна не просто напоминать о продукте, а помогать сориентироваться и предоставить понятную информацию о нем. На Авито такие сообщения лучше отрабатывают за счет разнообразия пользовательских интересов: рекламодатель может точнее попадать в аудиторию, для которой тема здоровья уже актуальна, и говорить с ней в момент, когда она рассматривает конкретные варианты", - комментирует Яков Пейсахзон, директор "Авито.Рекламы" и стратегических партнерств.

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

