Даниил Егоров рассказал о первых итогах запуска системы СПОТ

С 1 июня в России заработала система СПОТ, направленная на сокращение серого импорта товаров через страны ЕАЭС. Система ожидания поставки товаров позволяет проследить путь товара от его оформления до адресата. С момента запуска 5 тыс. налогоплательщиков оформили более 15 тыс. документов о предстоящей поставке (ДОПП) в системе СПОТ. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров.

Согласно документам, оборот превышает 50 млрд рублей, а расчетная сумма налогов - около 10 млрд рублей. "На данный момент технология работает, и, кстати говоря, в этом большая заслуга и самих налогоплательщиков, которые обратной связью нам дают понять, как лучше это сделать. Нам также очень помогли разработчики ERP-систем в создании бесшовной системы коммуникаций плательщиков, нас и Таможенной службы. Огромное спасибо и коллегам из ФТС России. На них тоже очень серьезная нагрузка лежит", - сказал Даниил Егоров.

Он также сообщил, что количество субъектов МСП увеличивается: "У нас малый бизнес растет. Идет рост среди индивидуальных предпринимателей, а компании как таковые сокращаются". С начала 2026 года малый и средний бизнес уплатил в бюджет около 150 млрд НДС. В прошлом году у новых плательщиков НДС фиксировалось всего 2,5% ошибок в декларациях, ведомство проводило консультации для налогоплательщиков и не применяло штрафные санкции.

В этом году применение данного подхода продолжается. ФНС России также фиксирует, что в этом году по итогам декларационной кампании за I квартал 2026 года декларации представили 433 тыс. плательщиков УСН. Большая часть из них - новые, чья выручка составляет от 20 млн до 60 млн рублей. Немало налогоплательщиков предпочли УСН с применением льготной ставки 5% без возможности получения вычетов. "Переток выручки больше, чем в прошлом году, поэтому мы включили более серьезные аналитические механизмы, чтобы максимально точную информацию поставлять как правительству, так и министерству финансов для принятия актуальных решений", - отметил глава ФНС России.

"В чем для нас вызов, который мы преодолеваем вместе? В том, как мы можем сделать мир для компаний, для трансграничного бизнеса понятнее, чтобы правила были ясны, чтобы не было лишних издержек, чтобы товары, услуги, деньги шли свободно. Чтобы они облагались только в одной юрисдикции и, конечно, не было такого, чтобы они не облагались ни в одной", - пояснил Даниил Егоров.

Здесь важно настраивать общее понимание и процессы таким образом, чтобы рождалось доверие, из которого уже будут рождаться те или иные договоренности. Так, в рамках работы одной из рабочих групп форума глав налоговых администраций стран БРИКС Россия и ОАЭ подготовили консолидированный отчет с лучшими практиками по клиентоцентричности государств объединения.

Кроме того, участники развили сеть поддержки налогоплательщиков государств объединения. Она была создана в 2024 году по инициативе китайских коллег. С ее помощью налогоплательщики направляют свои запросы в налоговые администрации БРИКС и получают необходимые ответы. Уже успешно прошло два экспериментальных обмена такими запросами.

Помимо этого, появился запрос на механизм, который позволял бы в достаточно простой форме получить объяснение того, как зайти на рынок той или иной страны объединения. В ответ был разработан прототип библиотеки знаний об особенностях налогообложения в странах БРИКС, который будет представлен осенью этого года главам налоговых администраций.

"Мы очень надеемся на одобрение этого инструмента. Тогда к концу года наши налогоплательщики, которые готовы и хотят работать на рынках стран БРИКС, получат доступ к электронным сервисам налоговых администраций, к их разъяснениям и, по сути, ко всем тем решениям и услугам, которые предоставляются иностранным компаниям на территории той или иной страны-участницы БРИКС", - рассказал Даниил Егоров.