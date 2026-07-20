16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК запустила техпомощь на дороге Домклик запускает страхование частных домов ВСК выплатила производителю упаковки 88 млн рублей в связи с повреждением оборудования Т2 и "Согласие" запустили программу страхования банковских карт от мошенничества Honda чаще всего разбивают в тотал, регион-лидер антирейтинга — Ленинградская область

Страхование Финансы

Домклик запускает страхование частных домов

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 388
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СберСтрахование и Домклик запускают совместную программу "Защита дома", разработанную специально для защиты частных домов и построек на территории. Полис создан на основе действующего продукта "Защита квартиры" и покрывает множество рисков, в том числе наиболее актуальных и востребованных для данного вида недвижимости: пожар, стихийные бедствия, кражу, а также ущерб от беспилотников. Оформить полис можно с помощью Домклик.

Ранее в сервисе Домклик "Моя недвижимость", который объединяет все сервисы для работы с недвижимостью, реализовали и страхование квартиры. За время существования сервиса число оформлений страховых полисов достигло нескольких тысяч, и теперь решение по страхованию масштабируют на загородную недвижимость по всей России.

Новая программа "Защита дома" предусматривает гибкие настройки: клиент сам выбирает, что застраховать и на какую сумму. Это могут быть: конструктивные элементы, отделка и инженерное оборудование (двери, окна, полы, сантехника, электропроводка), движимое имущество (мебель, бытовая техника, электроника, одежда, личные вещи), а также гражданская ответственность перед соседями. Кроме того, защитить можно не только дом, но и дополнительные постройки на участке: хозяйственные блоки, гаражи, бани, беседки и другие сооружения.

Оформить полис просто, для этого не потребуется предоставлять документы о праве собственности, они будут нужны только при обращении за выплатой.

Процесс урегулирования также хорошо отлажен. При наступлении страхового случая можно сообщить о нём в СберСтрахование любым удобным способом — в личном кабинете, через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" или "СберСтрахование". После рассмотрения страховая выплачивает компенсацию за причинённый ущерб.

Оформление занимает пару минут и сделать это можно онлайн через сайт или мобильное приложение Домклик — без лишних бумаг, фотографий и визитов в офис. Полис автоматически отображается в личных кабинетах Домклик, СберСтрахования и в приложении Сбербанк Онлайн.

Алексей Лейпи, директор департамента Домклик Сбербанка:

"Запуск страхования квартир в сервисе "Моя Недвижимость" подтвердил высокий спрос на продукт. Расширение программы на частные дома, включая защиту от новых рисков, отвечает потребностям владельцев загородной недвижимости. Главная задача — дать людям уверенность в безопасности их имущества и сделать оформление полиса максимально комфортным: без бумаг и посещений офиса".

Ранее Сбер впервые опубликовал список страховых компаний с указанием их выплат заемщикам по ипотеке. Данные охватывают статистику страховых выплат с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Список позволяет заёмщикам оценивать надёжность полиса по тому, как страховщик выполняет свои обязательства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2