Домклик запускает страхование частных домов

СберСтрахование и Домклик запускают совместную программу "Защита дома", разработанную специально для защиты частных домов и построек на территории. Полис создан на основе действующего продукта "Защита квартиры" и покрывает множество рисков, в том числе наиболее актуальных и востребованных для данного вида недвижимости: пожар, стихийные бедствия, кражу, а также ущерб от беспилотников. Оформить полис можно с помощью Домклик.

Ранее в сервисе Домклик "Моя недвижимость", который объединяет все сервисы для работы с недвижимостью, реализовали и страхование квартиры. За время существования сервиса число оформлений страховых полисов достигло нескольких тысяч, и теперь решение по страхованию масштабируют на загородную недвижимость по всей России.

Новая программа "Защита дома" предусматривает гибкие настройки: клиент сам выбирает, что застраховать и на какую сумму. Это могут быть: конструктивные элементы, отделка и инженерное оборудование (двери, окна, полы, сантехника, электропроводка), движимое имущество (мебель, бытовая техника, электроника, одежда, личные вещи), а также гражданская ответственность перед соседями. Кроме того, защитить можно не только дом, но и дополнительные постройки на участке: хозяйственные блоки, гаражи, бани, беседки и другие сооружения.

Оформить полис просто, для этого не потребуется предоставлять документы о праве собственности, они будут нужны только при обращении за выплатой.

Процесс урегулирования также хорошо отлажен. При наступлении страхового случая можно сообщить о нём в СберСтрахование любым удобным способом — в личном кабинете, через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" или "СберСтрахование". После рассмотрения страховая выплачивает компенсацию за причинённый ущерб.

Оформление занимает пару минут и сделать это можно онлайн через сайт или мобильное приложение Домклик — без лишних бумаг, фотографий и визитов в офис. Полис автоматически отображается в личных кабинетах Домклик, СберСтрахования и в приложении Сбербанк Онлайн.

Алексей Лейпи, директор департамента Домклик Сбербанка:

"Запуск страхования квартир в сервисе "Моя Недвижимость" подтвердил высокий спрос на продукт. Расширение программы на частные дома, включая защиту от новых рисков, отвечает потребностям владельцев загородной недвижимости. Главная задача — дать людям уверенность в безопасности их имущества и сделать оформление полиса максимально комфортным: без бумаг и посещений офиса".

Ранее Сбер впервые опубликовал список страховых компаний с указанием их выплат заемщикам по ипотеке. Данные охватывают статистику страховых выплат с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года. Список позволяет заёмщикам оценивать надёжность полиса по тому, как страховщик выполняет свои обязательства.