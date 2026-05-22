В Страховом Доме ВСК посчитали, в какую сумму россиянам обходятся траты на страхование детей в спортивных соревнованиях

Краткосрочные полисы страхования детей от несчастных случаев набирают популярность: по данным Страхового Дома ВСК, их стоимость составляет не более 4% от общего бюджета, который родители закладывают на участие ребёнка в соревнованиях или поездку в лагерь. Главное преимущество — низкая цена при высоком уровне защиты. ВСК отмечает, что именно доступность делает такие полисы востребованным инструментом для покрытия рисков во время активного летнего отдыха и занятий спортом.

По оценкам Страхового Дома ВСК, каждая третья детская травма, полученная в ходе занятий спортом, связана с происшествиями во время соревнований. Как правило, сами родители или руководители секций обеспечивают юных спортсменов краткосрочными полисами страхования от несчастных случаев — это позволяет родителям получить компенсацию на случай различных ЧП и направить ее на лечение ребенка.

Одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость полиса, является размер страховой суммы. Кроме того, цена может менять в зависимости от вида спорта (и, соответственно, уровня травматичности). Простой расчет — при страховании ребенка на срок до 3 дней по стандартным страховым рискам на сумму 100 000 руб. стоимость полиса составит:

  • при занятиях боксом, борьбой, авто-, мотоспортом — 250-350 руб.;
  • при занятиях футболом, хоккеем, баскетболом, гандболом, гимнастикой — 150-250 руб.;
  • при занятиях плаванием, беговыми лыжами, биатлоном, настольным теннисом — 100-200 руб.

Таким образом, стоимость полиса не превышает 4% от общего бюджета на участие в состязаниях (траты на форму, защиту, взнос за допуск к соревнованиям и пр.).

Похожие — краткосрочные — программы существуют и для детей, планирующих посещение летних лагерей, включая спортивные. Так, полис со страховой суммой 100 тысяч рублей сроком на месяц обойдется родителям примерно в 350 рублей.

В то же время стоит помнить, что большинство травм юные спортсмены получают не во время состязаний, а в ходе тренировок. Поэтому оптимальным решением становится страховая защита на год — стоимость такого полиса для футболиста составит 1,6 тыс. рублей (или 135 руб. в месяц) при страховой сумме в 100 тыс. рублей.

"Иногда родители и тренеры формально подходят к страхованию детей на соревнованиях и выбирают небольшие страховые суммы — ведь для допуска к соревнованиям обычно размер покрытия не важен. Поэтому в случае происшествия выплаты может не хватить на компенсацию всего лечения. Чтобы полностью обезопасить себя от возможных финансовых рисков и обеспечить ребенка качественным лечением, нужно выбирать варианты программы с хорошими страховыми суммами — от 200 тысяч рублей", — отметил руководитель направления страхования от несчастных случаев и болезней Страхового Дома ВСК Алексей Храпов.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

