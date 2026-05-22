Самарская губернская дума приняла закон о дистанционной занятости для участников СВО

Депутаты Самарской губернской думы приняли закон, который расширяет возможности трудоустройства для участников специальной военной операции. Инициатором выступил глава региона Вячеслав Федорищев.

Внесены изменения в региональный закон о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Работодателей освободили от обязанности трудоустраивать участников СВО, если у них уже числятся мобилизованные сотрудники — те, с кем приостановлен трудовой договор.

Главное нововведение касается крупных предприятий, где работают 400 и более человек. Теперь при выделении не менее четырёх квотированных мест для участников СВО работодатель обязан предусмотреть среди них хотя бы одно с дистанционным характером работы. При этом трудоустройство на такую удалённую вакансию засчитывается как исполнение сразу двух квот.

Как пояснил председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, эта норма направлена не на то, чтобы всем желающим создать комфортные условия, а на решение конкретной проблемы: "Мы приняли очень важный закон, который расширяет возможности участников СВО в плане трудоустройства. Квота на дистанционную работу предоставляется участникам специальной военной операции, кому трудно доезжать до места трудоустройства. У них снижена мобильность, есть объективные ограничения для работы непосредственно на предприятии. Закон позволяет решить эти вопросы".

Новый порядок особенно важен для жителей отдалённых муниципальных районов, где количество квотируемых вакансий ограничено. Теперь они смогут трудоустроиться на крупные предприятия, расположенные в городских округах, не переезжая и не тратя время на дорогу. По предварительным оценкам, закон позволит создать порядка 249 дополнительных рабочих мест.

Участник специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев" Валерий Манзур поблагодарил депутатов за системную работу: "Я рад, что Самарская губернская дума вместе с правительством и губернатором расширяет меры поддержки ветеранов. Хорошо, что для нас готовят квоты. Ребятам это очень нужно. Я сам это почувствовал, когда после стресса не знал, куда двигаться дальше. Хорошо, что попал в "Школу героев". Ребятам необходима помощь, и я очень рад, что у нас постепенно выстраивается система. Благодарю депутатов за понимание и за то, что держат вопрос на контроле".