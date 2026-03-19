Между Самарской губернской думой и Московской городской думой подписано соглашение о сотрудничестве

19 марта делегация Самарской губернской думы во главе с председателем регионального законодательного собрания, академиком РАН Геннадием Котельниковым посетила с рабочим визитом Московскую городскую думу, в рамках которого было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

Встреча законодателей двух парламентов началась с ознакомительной экскурсии по депутатскому корпусу, библиотеке, историческому зданию Московской городской думы и продолжилась в зале заседаний, где состоялся заинтересованный разговор и обмен успешными парламентскими практиками.

С приветственным словом к коллегам-депутатам из Самарской губернской думы обратился спикер Московской городской думы Алексей Шапошников. В своем обстоятельном докладе он рассказал о структуре законодательного собрания, обозначил ключевые векторы работы Московской городской думы.

Городская дума как представительный орган местного самоуправления в Москве была сформирована в 1786 году в соответствии с "Городским Положением". После Октябрьской революции 1917 года Дума была распущена. Власть перешла к Советам депутатов. 12 декабря 1993 года законодательная и представительная власть в Москве перешла к Московской городской думе 1 созыва.

С 8 сентября 2024 года в городском парламенте столицы работает восьмой созыв из 45 депутатов. В Думе образованы 15 комиссий, из которых 13-профильные и 2 — специальные; сформированы 5 политических фракций: "ЕДИНАЯ РОССИЯ", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "НОВЫЕ ЛЮДИ".

За все время деятельности Дума приняла 10328 документов, из которых 1742 закона, в том числе Устав (Основной Закон) города Москвы.

В свою очередь, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, приветствуя московских законодателей, отметил значимость таких встреч для развития взаимодействия и укрепления межпарламентских связей.

"Московскую городскую думу и Самарскую губернскую думу объединяет очень многое. Наши законодательные собрания были образованы и начали свою работу практически одновременно. Оба парламента имеют глубокие исторические корни. Хочу подчеркнуть, именно у нас в Самаре начало работу первое в России губернское Земское собрание — прообраз современного законодательного органа власти. Принципы гласности, открытости и заботы о людях, заложенные ещё земством, сегодня по-прежнему остаются основой нашей работы", — сказал Геннадий Котельников.

У Самарской губернской думы богатая история, имеется значительный багаж успешных законотворческих практик, опыт разработки законодательных инициатив как регионального, так и федерального уровней. Слаженная работа ведется в тесной связке с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и правительством Самарской области.

В настоящее время Дума 63-го региона — единственное законодательное собрание в нашей стране, которое возглавляет академик Российской академии наук Геннадий Котельников. Действующий спикер отметил неоценимый вклад в становление и развитие российского парламентаризма своих предшественников — первого почетного председателя Самарской Губернской думы первого и второго созывов Леона Ковальского и Виктора Сазонова, возглавлявшего региональный парламент с третьего по шестой созывы.

В Самарской Губернской Думе седьмого созыва работает 50 депутатов. Сформированы 11 профильных комитетов, 23 общественные комиссии, 5 депутатских фракций: "ЕДИНАЯ РОССИЯ", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" и "НОВЫЕ ЛЮДИ". Деятельность парламента строится на тесном взаимодействии с губернатором и правительством региона, Советом представительных органов муниципальных образований и гражданским обществом. При Думе действуют общественный молодежный парламент, экспертный общественный совет и другие структуры.

Особый упор в своем выступлении Геннадий Петрович сделал на достижениях Самарской губернской думы в законотворческой деятельности. За более чем 30-летнюю историю областной парламент принял около 4 тыс. областных законов, в том числе свыше 400 базовых, регулирующих ключевые сферы жизнедеятельности региона. В помощь органам местного самоуправления разработано 200 модельных правовых актов. Муниципалитеты направили в Думу 750 законодательных предложений, а от общественных организаций и объединений поступило более тысячи инициатив, что свидетельствует о продуктивном взаимодействии власти и гражданского общества.

Геннадий Котельников акцентировал внимание московских парламентариев на том, что сегодня депутаты седьмого созыва Самарской губернской думы продолжают совершенствовать законодательство в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, и Программы социально-экономического развития Самарской области, предложенной губернатором Вячеславом Федорищевым. Ключевое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей — в регионе действует 25 областных законов в этой сфере, их число постоянно растет. При председателе Думы создан специальный Совет по вопросам законодательного обеспечения мер социальной поддержки этой категории граждан.

Самарская губернская дума входит в число наиболее эффективных региональных парламентов России. За годы работы в Государственную думу и Правительство РФ направлено 300 проектов федеральных законов, около 40 из них стали федеральными и действуют на всей территории страны.

По итогам мониторинга Фонда развития городского самоуправления Дума 63-го региона занимает уверенную позицию в первой десятке рейтинга открытости "Парламент на ладони".

Одним из неоспоримых приоритетов направления своей деятельности депутаты Самарской губернской думы считают развитие сотрудничества с коллегами из других регионов и зарубежья. Уже заключены соглашения о взаимодействии с парламентами всех субъектов Приволжского федерального округа, многими регионами России и рядом зарубежных стран.

Кульминацией встречи стала торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Московской городской думой и Самарской губернской думой.

Стороны обязались развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности по таким направлениям, как:

— планирование и совершенствование законодательного обеспечения социально-экономического развития регионов;

— сотрудничество в реализации национальных проектов, а также в области конституционного и государственного строительства, местного самоуправления;

— обсуждение поступающих в адрес парламентов проектов федеральных законов;

— подготовка и обсуждение разрабатываемых Московской городской думой и Самарской губернской думой федеральных законопроектов для внесения в Государственную думу;

— совершенствование парламентского контроля.

"У нас схожая структура — по пять депутатских фракций, представляющих основные политические партии страны. Мы выстраиваем эффективное взаимодействие с исполнительной властью, с муниципалитетами и гражданским обществом. И главное — мы решаем общие задачи: реализуем национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и программы социально-экономического развития наших территорий.

Уверен, что подписание соглашение о сотрудничестве откроет новые возможности для обмена опытом и совместной законотворческой работы. Нам есть чему поучиться друг у друга, есть что обсудить и есть над чем работать вместе. Выражаю искреннюю надежду, что наше взаимодействие будет плодотворным и принесёт реальную пользу жителям и столицы, и Самарской области", — сказал Геннадий Котельников.

"Москву и Самарскую область давно связывают партнёрские отношения и общее стремление к развитию. Это сотрудничество закреплено ещё соглашением между правительствами наших регионов в 2021 году. Уверен, что сегодняшнее подписание откроет дополнительные возможности для обмена опытом и реализации общих проектов.

Московская городская дума последовательно развивает взаимодействие с региональными парламентами. На сегодняшний день уже подписано более 70 соглашений и протоколов о сотрудничестве", — подытожил Алексей Шапошников.

Заместители председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева, возглавляющая парламентскую фракцию "ЕДИНАЯ РОССИЯ", и Алексей Лескин — руководитель парламентской фракции КПРФ, также выразили уверенность, что подписание соглашения станет прочной основой для дальнейшего взаимовыгодного, плодотворного сотрудничества и укрепления межпарламентских связей Москвы и Самарской области.

"Мы почерпнули для себя ряд идей, практик, которые могли бы быть использованы и у нас в регионе. Я уверена, что те взаимоотношения, которые выстраиваются сегодня, будут долгосрочными. В перспективе нас ждет очень много важных, плодотворных, информативных встреч. И мы готовы, в свою очередь, принять у себя в Самарской губернской думе наших коллег из Москвы. Нам есть чем поделиться. Мы готовы познакомить их с нашим парламентом, рассказать о своих достижениях", — сказала Екатерина Кузьмичева.

"При подписании соглашения о взаимодействии работы между депутатами Самарской губернской думы и депутатами Московской городской думы нам был представлен очень интересный материал. Особенно заинтересовали вопросы пополнения бюджета. С учетом финансового коэффициента и количества населения бюджет города Москвы в 50 раз больше, чем Самарской области. Нам есть к чему стремиться", — уверен Алексей Лескин.