16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области приняли закон о регистрации домашних животных Виктор Кузнецов: "Сбалансированность бюджета - общая задача правительства региона и депутатского корпуса" В Губернской думе предложили ужесточить наказание для тех, кто незаконно носит награды и форму Самарские депутаты предложили создать реестр "ряженых" военных В губернскую думу внесен проект бюджета на 2026-2028 годы

Законотворчество Власть и политика

В Самарской области приняли закон о регистрации домашних животных

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 октября, Самарская губернская дума приняла во втором чтении поправки в законодательство в области обращения с животными. Они в том числе предусматривают требования к содержанию домашних питомцев.

Фото: Александра Ламзина

"Владелец домашнего животного обязан провести регистрацию домашнего животного в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Самарской области. Указанным порядком устанавливается перечень домашних животных, подлежащих обязательной регистрации", — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы объясняли, что эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина — решение проблемы безнадзорных животных.

Порядок регистрации домашних питомцев правительству еще предстоит разработать. Сроки пока неизвестны.

Также законопроект устанавливает требования к количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, — указано в законопроекте. — Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания (ПВС) можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека. При этом ПВС должны будут давать владельцам потерявшихся животных возможность искать их в помещениях с отловленными животными (за исключением находящихся в карантинном помещении) в рабочие дни и в рабочее время (но не менее двух часов в день и пяти дней в неделю).

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары.

"Под запретом прикорма животных без владельцев понимается запрет на неоднократный (два или более раз) прикорм одним и тем же лицом одного и того же животного без владельца или разных животных без владельцев, осуществляемый в пределах одной или нескольких территорий", — уточняется в документе.

Теперь поправки в закон отдадут на подпись губернатору Вячеславу Федорищеву. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. 

Гид потребителя

Последние комментарии

беня цукерман 10 апреля 2024 11:54 В Самарской области на территориях СНТ разрешили создавать населенные пункты

И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2