В Самарской области приняли закон о регистрации домашних животных

В четверг, 30 октября, Самарская губернская дума приняла во втором чтении поправки в законодательство в области обращения с животными. Они в том числе предусматривают требования к содержанию домашних питомцев.

"Владелец домашнего животного обязан провести регистрацию домашнего животного в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Самарской области. Указанным порядком устанавливается перечень домашних животных, подлежащих обязательной регистрации", — говорится в законопроекте.

Авторы инициативы объясняли, что эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина — решение проблемы безнадзорных животных.

Порядок регистрации домашних питомцев правительству еще предстоит разработать. Сроки пока неизвестны.

Также законопроект устанавливает требования к количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, — указано в законопроекте. — Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания (ПВС) можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека. При этом ПВС должны будут давать владельцам потерявшихся животных возможность искать их в помещениях с отловленными животными (за исключением находящихся в карантинном помещении) в рабочие дни и в рабочее время (но не менее двух часов в день и пяти дней в неделю).

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары.

"Под запретом прикорма животных без владельцев понимается запрет на неоднократный (два или более раз) прикорм одним и тем же лицом одного и того же животного без владельца или разных животных без владельцев, осуществляемый в пределах одной или нескольких территорий", — уточняется в документе.

Теперь поправки в закон отдадут на подпись губернатору Вячеславу Федорищеву. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.